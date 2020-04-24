Kınık'tan immün plazma konusunda sosyal medya uyarısı

Özellikle immün plazma bileşenlerinin ‘Kovid 19' rahatsızlığı geçirmiş vatandaşlardan alınarak hastalara ulaştırılması konusunda seferberlik durumunda olduklarını söyleyen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Ülke genelinde yaklaşık 3 bin Covid rahatsızlığı geçirmiş vatandaşımızla doğrudan temas kurduk. 2 bin 800 vatandaştan bin 150'si immün plazma bağışı yapabilecek durumdadır. Bu çerçevede 400'ü aşkın immün plazma bağışı alınmış, geri kalanlarla ilgili test işlemleri devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde immün plazma bileşenine ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığımızın ve Kızılay'ın eş güdümüyle dağıtılacaktır” dedi.



SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN ARAMALARA DİKKAT



Vatandaşların immün plazma ihtiyacında bağışçılara doğrudan ulaşamayacaklarını belirten Kınık, “Kesinlikle Kovid rahatsızlığı geçiren ve immün plazma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın doğrudan bağışçıya ulaşması, ondan alacağı bağışlarla tedavi sürecini başlatması gibi bir süreç yok. Burada tek yetkili Kızılay. Sağlık Bakanlığımızın paylaşmış olduğu verilerle, biz bütün bağışçılarımıza doğrudan temas ediyoruz. Onları süreçle ilgili bilgilendirip ikna ediyoruz. İmmün plazmalarını alarak hastanelere ulaştırıyoruz. Herhangi bir şekilde bu bileşen bir ticarete konu yapılamaz. Sosyal medya üzerinden yapılan aramalar konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Acıları var. Anlıyoruz. Biz, potansiyel olarak bu bağışı verebilecek herkese ulaşıyoruz. Onlardan aldığımız immün plazma bileşenlerini de Sağlık Bakanlığımızın listesi çerçevesinde hastanelere saat kaybetmeden ulaştırıyoruz” diye konuştu.



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