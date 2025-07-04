Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile grip nasıl ayırt edilir? Uzmanı açıkladı

Grip, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve alerji vakaları son dönemde artıyor.



Alerji yüksek ateşe neden olmadığı için ayırmak kolay ancak diğer iki hastalık viral enfeksiyona neden oldukları için semptomları da benzer.



Konuya ilişkin NTV'ye konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Sıla Akhan, "Çok virüsün ortak bir başlangıcı vardır. Ateş ve halsizlik diyebileceğimiz kas ağrıları diyebileceğimiz bir semptomlar vardır. Kırım Kongo bir viral enfeksiyon. Sars covid influenze da RSV vinovirüs gibi dolaşan mevsimsel dolaşan virüsler de var." dedi.



HANGİ HASTALIĞA YAKALANDIKLARINI NASIL ANLARLAR?



Akhan, "Gripte mutlaka öksürük hapşırık olur. Kırım Kongo ise daha çok kan elemanları düşürerek kanamaya meyilli." diye konuştu.



"ENFEKSİYON SÖZ KONUSUDUR"



"Kendilerini mutlaka bir kene var mı diye bir kere kontrol etsinler." diyen Akhan, şunları söyledi:



"Ateş varsa bir kişide ateşin mutlaka tetkik edilmesi lazım.

Bir doktora gidilmesi lazım. Kendi kendine çok aslında geçmesini beklememesindefayda var.

Bir ateş varsa orada bir enfeksiyon söz konusudur."

