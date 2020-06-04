Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? (KKKA vakaları bu yıl erken ortaya çıktı)

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA hakkında açıklamalarda bulundu.



Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta bir hemşirede rastlandığını söyleyen Prof. Dr. İlhan Çetin, "KKKA bizim bölgemizin çok ciddi bir hastalığıdır. Özellikle Tokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Yozgat illerini içerisine alan bir bölgelerde çok yoğun bir şekilde kene popülasyonu ve bu keneden kaynaklanan bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.



'VAKALARIMIZ HIZLA ARTTI'



Bu yıl vakaların normalden daha erken görülmeye başladığını ifade eden Prof.Dr. Çetin, ''KKKA vakalarını nisan sonu veya mayıs başı gibi görmeye alışkınız. Ancak bu sene maalesef 1,5 ay önce bir sürede KKKA vakaları gelmeye başladı'' dedi.

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Çetin ayrıca, ''Bizim geçen yıl bu dönemde vaka sayılarımız 7 ila 8 iken şu anda 40'ları bulan vakalarımız var. Bunların yaklaşık 8-9'u çocuk. Bu zamana kadar 1 can kaybımız oldu. Mevcut hastalarımızın tedavisi çok iyi bir şekilde devam ediyor'' açıklamasında bulundu.

EĞER TEDBİR ALINMAZSA...

Prof. Dr. İlhan Çetin, ''Şu anda 35 yatan hastamız var. Geçen yıldan 1,5 ay daha erken bir şekilde kene popülasyonu ve vakalarımız çok hızla arttı. Geçen yılki rakamlarımızın 6-7 katı daha fazla vakamız var. Geçen yıl 122 vakamız vardı ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl şu ana kadar vakamız 40'ı buldu. Eğer tedbir alınmaz ise bu sene kene vakalarının çok fazla sayıda göreceğimizi ve hasta sayımızın da yine aynı şekilde çok yüksek olacağını ön görüyoruz" diye konuştu.

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Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Çetin, "Kene popülasyonu çok hızlı ürüyor. 1 keneden 300-500 kenenin ürediğini biliyoruz. Bununla mücadele hızlı yapılmazsa kene bizim mücadelemizden daha hızlı bir şekilde çoğalır ve vaka sayımız artar" dedi.

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Prof.Dr. Çetin, bu yıl kene popülasyonunun artmasında tarımsal ve hayvansal ilaçlamanın azalmasının da etkili olduğunu belirterek, ''Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin azalması ve yeterli ilaçlamaların yapılmamasının da kene sayısını artırdığını düşünüyoruz'' dedi.



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