Her yıl 5 bini aşkın kişinin kaza nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Acıbadem Kadıköy Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Mediha Doğanay, “100-200 bin kişi de yaralanıyor. Kış aylarında ise bu sayı hızla artıyor. Özellikle bugünlerde acil servislerde çok sık yaralanma, kırık-çıkık sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Bunların bir kısmını ciddi kırıklar, bir kısmını da yumuşak doku yaralanmaları oluşturuyor” diyor.



Basit önlemlerle kış kazalarından korunmanın mümkün olduğunu belirten Dr. Mediha Doğanay, kazalardan korunmada etkili 7 yöntemi şöyle anlatıyor:



Trafikte kış kurallarına uyun: Ülkemizde her gün yaklaşık 600, her saat 27 trafik kazası oluyor. Özellikle buzlu yolda kazalar ölüme bile neden olabiliyor. Aşırı hız, fazla yük taşımak, alkollü araç kullanmak ve bazı ilaçları kullandıktan sonra araç kullanmak gibi birçok nedenle pek çok kişi hayatını kaybediyor. Bu nedenle özellikle kışın sisli günlerde far ayarlarını kontrol etmek, tehlikeli sürüş ve yakın takipten kaçınmak (buzlanmanın etkisiyle aracın duruş mesafe kontrolünü artırmak gerekiyor), bisiklet ve motosiklet kullanırken mutlaka kask takmak, karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarına dikkat etmek ve trafikte hoşgörülü olmak gibi basit önlemler hayat kurtarıyor.



Kaslarınızı sıcak tutun: Havaların buz kestiği bugünlerde kaslarımızı sıcak tutacak kıyafetler giyinmek gerekiyor. Özellikle yüksek tansiyonu olanların burun, kulak, baş, eller, ayaklar ve parmaklardaki kılcal damarların soğuktan büzüşmesi sonucu tansiyonları yükselebileceği için bere, kalın atkı, kar maskesi vb. kıyafetler kullanmasında fayda var. Kışın dondurucu soğuğunda kat kat giyilen kıyafetler tercih ederek, sıcak ortamlarda terlememek için üzerinizdekilerden birini çıkarabilirsiniz. Aksi takdirde terlemek, dışarıya çıkıldığında üşümeye ve kas tutulmalarına neden olabiliyor. Kışın terlemeyi engelleyen ve ıslanmaya karşı koruyucu özellikte kıyafetler giyilmeli.

Küçük adımlarla yürüyün: Özellikle buzlu ve kaygan zeminlerde bir anlık atacağınız yanlış bir adım bile ciddi kazalara yol açabiliyor. Örneğin; basit bir kayma sonrası kalça ya da sırt üzerine düşmeyle kuyruk sokumu kırığı veya omurga kırıklarına rastlanabiliyor. Bu düşmelerin büyük bir kısmı acil servislerde cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi edilirken bazılarında cerrahi operasyon gerekiyor. Bu nedenle her türlü kırığın önlenmesi için adımlarınıza dikkat etmeniz, mümkün olduğu kadar küçük adımlarla ve yola bakarak yürümeniz önemli. Adımların geniş olması kayma riskini artırıyor.



Ani dönüşlerden kaçının: Kışın, kötü yol şartlarında otomobillerin kontrolden çıkmasının en büyük faktörlerinden birisi de tutulan frenler. İster ani ister yavaş bir şekilde fren tutun, aracınızın her zaman kayma tehlikesi olacağından ani fren yapmaktan ve ani dönüşlerden uzak durun. Böylece servikal omurlar açısından kendinizi riske atmamış olursunuz.



Elleriniz cebinizde yürümeyin: Kışın hava soğuk olduğu için çoğumuz kışın ellerimizi ceplerimize sokarak yürüyoruz. Bu çok yanlış bir hareket. Çünkü dengemizi sağlamamız için ellerimize ihtiyacımız var. Üstelik düşme sırasında çok daha ciddi yaralanmaların önüne geçmek için de ellerin serbest olması önemli. Karlı zeminde yürürken ise hiçbir şekilde elleriniz ceplerinizde olmasın.



Ayakkabının görüntüsüne aldanmayın: Ayakkabı tercihinizi kış aylarında güzelliğinden ziyade güvenli adımlar atmanızı sağlayacak özellikte olmasına göre yapın. Kaygan zemine uygun materyalden yapılmış ayakkabılar tercih edin. Ayakkabınızın altının kaymaz dokulu, lastik ve tırtıklı olması kayıp düşme olasılığını azaltabiliyor. Ayakkabınız ne kadar güvenli olsa bile ani dönüş ve ani hareketlerden de kaçının.

El çantası yerine sırt çantası kullanın: El çantası yerine sırt çantası kullanmak ve kolları açarak yürümek denge sağlamada önemli. Yine eldeki yükleri de sırt çantasına koyarak taşımak kayma riskini azaltacaktır. Çünkü ellerde ağırlık olduğu zaman denge merkezi azalır. Eller serbestken kayma olursa denge korunarak düşme engellenebilir.



İLK YARDIMA DİKKAT!



Düşmelerde ilk yardım ve müdahalenin çok büyük önem taşıdığına vurgu yapan Acil Servis Uzmanı Dr. Mediha Doğanay, “Düşme sonrası kişiye yardım amacıyla bilinçsiz yapılan ilk müdahale çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Düşen kişinin durumuna göre 112’nin aranması ve ekip gelene kadar mümkün olduğunca hareket ettirilmemesi gerekiyor. Düşme sonrası oluşabilecek ödem nedeniyle yaralı bölgeyi yukarıda tutmak, kanamanın olması halinde temiz suyla yaranın temizlenmesi, ardından temiz ve kuru bezle dikkatli bir şekilde bası uygulanması gerekiyor” diye konuşuyor.



