Kışın 1 kaşık bal tüketince vücudunuzda ne olur?

Kış geldiğinde, vücudumuzun sağlıklı kalmak için ekstra bakıma ihtiyacı vardır. Soğuk hava ve kısa günler kendimizi uyuşuk, daha savunmasız ve hastalıklara açık hissetmemize neden olabilir. Ve bu nedenle, kışın bal bir kişinin sahip olabileceği en iyi arkadaştır.

Balın birçok faydası vardır ve herhangi bir sağlıklı tarif veya içeceğe eklenebilir. Sabah çayınıza ekleyebilir, tatlılarda doğal tatlandırıcı olarak kullanabilir veya sadece sıcaklık ve besin için büyük bir kaşık bal yiyebilirsiniz. Balın, özellikle kışın mevsimsel soğuk algınlığıyla savaşmaya yardımcı olan antibakteriyel özellikleri vardır.



KIŞIN BAL TÜKETMENİN SAĞLIĞA FAYDALARI



Bal, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olan doğal anti-bakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Anti-bakteriyel özellikleri enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

Bal, boğazınızı kaplayan kalın bir dokuya sahiptir, tahrişi yatıştırmaya yardımcı olur, anında rahatlama sağlar ve kuruluğu azaltmaya yardımcı olur.



Doğal tatlılığıyla bal, yorgunlukla mücadele için mükemmel olan hızlı ve sürekli bir enerji kaynağı sağlar.



Yatmadan önce bir kaşık bal, vücutta uykudan sorumlu hormon olan melatonin salgılayarak uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.



Bal, midedeki rahatsızlığı yatıştırmaya yardımcı olabilir, sindirimi iyileştirmeye ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir.



Nemlendirici yüz maskeleri veya dudak kremi alternatifi olarak bal kullanmak bal kullanmakta doğal cilt bakımında popüler bir uygulama.

Rafine şekerlerin aksine, balın düşük glisemik indeksi vardır, bu da kan şekeri seviyelerinde ani bir artışa neden olmayacağı anlamına gelir. Bu nedenle bal daha iyi bir tatlandırıcı seçeneğidir.



Bal, ağızdaki bakterilerle savaşmaya yardımcı olan antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve diş eti hastalıkları ve çürük riskini azaltır.



Balda bulunan antioksidanlar, özellikle kan basıncının daha soğuk sıcaklıklar nedeniyle yükselme eğiliminde olduğu kış aylarında kalbinizi korumaya yardımcı olabilir. Kan dolaşımına yardımcı olur ve iltihabı azaltır.



Özellikle limonlu ballı sıcak su gibi içecekler şeklinde düzenli olarak çiğ bal yemek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve hapşırma, burun akıntısı ve öksürük gibi yaygın alerjik reaksiyonları azaltmaya yardımcı olabilir.



Bal, özellikle çiğ formunda, kış mevsimi boyunca sizi sağlıklı, rahat ve iyi hissettiren doğal bir enerji kaynağıdır. Bal, bağışıklık için doğal bir güçlendirici görevi görür, cildi besler ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.