Kışın bağışıklığı güçlendiren meyveler: "Günde bir tanesi doktoru uzak tutar"

Kış, soğuk hava, sıcak battaniyeler ve ne yazık ki soğuk algınlığı, grip ve diğer hastalıkların artan riskini getirir. Bu dönemde bağışıklığınızı güçlendirmek kritik öneme sahiptir ve bunu yapmanın en basit yollarından biri de daha fazla besin açısından zengin meyveler yemektir. İşte bağışıklık sisteminizi güçlü ve sağlığınızı sağlam tutmanıza yardımcı olabilecek kış dostu bazı meyveler.



PORTAKAL



Portakal, kış için ideal bir meyvedir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Vücudunuzun enfeksiyonlara karşı ön cephe savunması olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırmaya yardımcı olan C vitamini ile doludur. 2021'deki bir araştırmaya göre, turunçgil meyve suları, her ikisi de bağışıklık bariyerlerini korumada önemli roller oynayan C vitamini ve folat açısından özellikle yüksektir. Sadece ferahlatıcı bir tada sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda kuru kış aylarında cildinizi sağlıklı ve parlak tutar. Her gün 1-2 orta boy portakal yiyin.





Taze portakal dilimleri atıştırın. Kahvaltı rutininize portakal suyu ekleyin.

Salatalarınıza nar çekirdeği serpin.

Besleyici bir etki için bunları smoothie'lere karıştırın.

Nar, vücudu zararlı serbest radikallerden koruyan polifenoller gibi antioksidanlar içerir. 2020 tarihli bir araştırmaya göre, narın çeşitli hastalıklara karşı koruyucu bir ajan olma potansiyeli vardır. Bu antioksidanlar ayrıca kış boyunca bağışıklık fonksiyonu için önemli olan iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Tatlı ve ekşi tadı bir faydadır! Her gün ½-1 su bardağı nar çekirdeği yiyin.

KİVİ



Kivi küçük olabilir, ancak C vitamini, K vitamini ve E vitamini gibi temel besinlerle doludur. Bu meyve sadece bağışıklığı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda lif içeriği sayesinde sindirimi iyileştirir ve besinlerin daha iyi emilmesine yardımcı olur. Bunların tadını nasıl çıkarırsınız:

Öğle yemeği olarak yiyin.

Meyve salatanıza kivi dilimleri ekleyin.



GUAVA



Guava birçok evde kışın favori meyvesidir. Portakaldan daha fazla C vitamini içerir ve bu da onu kış hastalıklarına karşı harika bir seçenek haline getirir. Ayrıca bağırsak sağlığını destekleyen iyi miktarda lif içerir; bu da genel bağışıklığın önemli bir yönüdür. Her gün 1 orta boy guava tüketin

Bir tutam tuz veya acı tozla taze olarak tüketin

Guavayı ferahlatıcı bir meyve suyu yapmak için kullanın.

ELMA

"Günde bir elma doktoru uzak tutar" sözü özellikle kışın geçerlidir. Elmalar, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklere sahip flavonoidler açısından zengindir. Ayrıca iltihabı azaltmaya ve sağlıklı bir bağırsağı desteklemeye yardımcı olan iyi bir miktarda çözünür lif sağlarlar.