Kızamık 2018’de 142 bin can aldı (En fazla ölüm; aşılanmayan 5 yaş altı çocuklarda)

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan rakamlara göre 2018 yılında kızamıktan ölenlerin sayısı 142 bin kişi. Dünya Sağlık Örgütü, kızamıktan ölenlerin çoğunun aşılanmayan beş yaş altı çocuklar olduğunu açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamada, 2018'de yaklaşık 10 milyon kişiye kızamık virüsünün bulaştığı ve 142 bin 300 kişinin öldüğü belirtildi.

DSÖ geçen yılın kızamık ölümlerinin çoğunun aşılanmayan beş yaş altı çocuklarda olduğunu söyledi.  

Açıklamada, 2019’da durumun daha kötü olduğu, 2018’in kasım ayına göre vaka sayısında üç kat artış olduğu belirtildi.   

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreysus, “Herhangi bir çocuğun kızamık gibi aşı ile önlenebilir bir hastalıktan ölmesi açıkçası bir öfke ve ortak bir başarısızlıktır. Hayat kurtarmak için herkesin aşılardan yararlanabilmesini sağlamalıyız" dedi.

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