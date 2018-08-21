Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı verilere göre Avrupa'da 41 binden fazla kişi 2018'in ilk 6 ayında kızamığa yakalandı. 2017'de yaklaşık 24 bin kişi kızamığa yakalanırken, 2016'da ise bu sayının yalnızca 5 bin 200 civarında olduğu vurgulandı.



Uzmanlar yıllar içindeki bu artışın, aşılanan insan sayısındaki düşüşten kaynaklandığını düşünüyor.



KIZAMIKTAN EN ÇOK ÖLÜM SIRBİSTAN’DA



Kızamık salgınından en çok etkilenen ülke, 23 binden fazla kişinin bu hastalığa yakalandığı Ukrayna oldu. Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Sırbistan ve Rusya'da bu yıl içinde binden fazla kişi kızamığa yakalandı.



Kızamıktan yaşamını yitirenlerin en fazla olduğu ülke ise 14 kişinin hayatını kaybettiği Sırbistan.



VİDEO: "YILLARDIR GÖRMEDİĞİMİZ HASTALIKLAR KAPIMIZDA"