“Kızamık salgını ile uğraşan Samoa’da aşılama oranı %30'un altında”

Dünyanın değişik yerlerinde etkili olan kızamık vakalarına ve kızamık aşısının önemine dikkat çeken Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, Güney Pasifik'te yer alan Samoa Adası'ndaki kızamık salgınına değinerek şunları söyledi:



“Aslında Samoa Adası ormanlar içinde, bol meyve ve sebze yetiştirilen, balıkçılık yapılan ve sanayisi çok az olan bir ülke. Hidro enerji kullanıyor. Milli gelirin %10’u tarım, %25’i endüstriyel ürünler ve %64’ü hizmet sektöründe. Temiz hava, bol sebze meyve, az sanayi ve fabrika tam da olması gereken gibi… Sağlıklı bir yaşam için olması gerekenlerin hepsi var. Ancak kaçırdığımız önemli bir nokta da var; aşılama! UNICEF verilerine göre Samoa’da 2013 de %70 olan aşılama oranları geçen süreçte %30 altına düştü ve salgın baş gösterdi. Ülke yöneticileri yeterince önemsemedikleri aşılamanın farkına vardılar. Başbakan aşılama hedeflerinin %90 üstü olduğunu ve bunu başaracaklarına söz verdi.”



“Dünya genelinde aşılama önemi anlatılırken, pek çok ülkede çocukluk çağı aşılamaları zorunlu hale gelirken, bazı gelişmiş ülkelerde aşısız çocukların okullara alınmama kararı veriliyor. Bunu nedenle durup bir kere daha düşünmek gerekiyor” diyen AHEF Başkanı Dr. Sezen, şöyle devam etti:



“YENİ SALGINLAR BAŞ GÖSTERDİĞİNDE BUNUN HESABINI KİM VERECEK?”



“Aşı kişisel bir hak mıdır? Aşılanmamak kişi hak ve özgürlüğü müdür? Aşı hem kişi, hem toplum sağlığı için bu kadar önemli iken ve bu kadar kanıt varken aşı yaptırmama kararı ne kadar gerçek ve bilimsel verilere dayanmaktadır? Aşı kararsızlığını güçlendirecek yorumlar yapanlar aldıkları sorumluluğun farkında mıdır? Popüler olmak kaç çocuğun canından kıymetlidir? Aşı kendi başarısının başarısızlığını yaşıyor. Aşılamalar ve yüksek aşılanma oranları sayesinde kızamık gibi bulaşıcı hastalıklar ve ne kadar ölümcül olabilecekleri unutuldu. Yeni salgınlar baş gösterdiğinde bunun hesabını kim verecek?”



Özlem Sezen Aile Hekimleri olarak her gebeye aşılanmaları hakkında büyük bir titizlikle bilgilendirme yaptıklarını vurgulayarak, “Her bebeğin doğumdan itibaren aşılanmasının önemini anlatıyoruz. Yaşa, eşlik eden sağlık durumuna uygun aşılamaları ve bilgilendirmeleri yapıyoruz. Aile sağlığı elemanlarımız ile birlikte en önemli koruyucu hekimlik uygulaması olan aşılama ile ilgili üzerimize düşen görevi öz veri ile yapıyoruz. Sağlık Bakanlığından da kişilere bu konuda sorumluluk verilmesi ve gerekli yaptırımlar için girişimlerde bulunmasını talep ediyoruz. Medya ve basında bu konuda yapılan haber ve yayınlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Halkımıza da sesleniyoruz “Bebek ve çocuklarınızı mutlaka aşılatın” şeklinde konuştu.



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