2019 yılının başından beri dünya çapında 364 bin kızamık vakası tespit edildi. Rapor edilmeyen vakaların sayısının ise 7 milyona yaklaştığı ifade ediliyor.



Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tüm bölgelerinde kızamık vakaları artıyor. Doktorlar, aşılama oranlarının her geçen gün düştüğüne dikkati çekiyor.



En fazla kızamık vakası görülen üç ülke ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Madagaskar ve Ukrayna. Avrupa genelindeyse son 6 ayda 90 bin kişide kızamık görüldü.



Aşı ile engellenebilen bir hastalık olan kızamık sebebiyle 2017 yılında 109 bin kişi hayatını kaybetmişti.



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