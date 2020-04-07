Kızılay Başkanı'ndan 'immün plazma' tedavisiyle ilgili açıklama

Anadolu Ajansı 07.04.2020 - 15:01 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 15:13
Yakalandığı yeni tip corona virüsü (Covid-19) yenen Dr. Kürşat Demir, Ankara’da Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde ilk plazma bağışçısı olarak Covid-19 hastalarına umut oldu.
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, işlem öncesi yaptığı açıklamada, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
''Corona virüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz.''
TOPLAM 3 SEFER PLAZMA BAĞIŞIYLA 6 HASTAYA UMUT
Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 corona virüs hastasına umut olabileceğini bildirdi.