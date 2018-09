Türk Kızılayı’nın "Her evde bir ilk yardımcı" sloganıyla kaza ve kriz anlarında müdahale yapabilecek sertifikalı ilk yardımcı yetiştirmek için düzenlediği eğitimlere katılanlar, hayati öneme sahip ilk yardım müdahale tekniklerini, teorik derslerin yanı sıra insan maketleri aracılığıyla pratik olarak da öğreniyor.



"İLK YARDIM KONUSUNDA ÇOCUKLARI DA BİLİNÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"



İlk yardım eğitmeni Nagihan Toklu, Kızılayın kaza ve kriz anlarında hem hızlı hem de doğru müdahale edebilecek vatandaş yetiştirme hedefiyle 23 ildeki 30 merkezde yılda yaklaşık 20 bin kişiye eğitim verdiğini söyledi.



Uzman eğitmen kadrosuyla ülkenin her yerinde eğitim ve ilk yardım bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini belirten Toklu, "Bunu çok önemsiyoruz. Özellikle ilk yardım bilinçlendirme çalışmalarında okul öncesi çağından başlayarak çocukları da bilinçlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Toklu, ilk yardım eğitimlerine isteyen herkesin başvurabildiğini aktararak "Tüm vatandaşlarımızı eğitim faaliyetlerine davet ediyoruz. "www.ilkyardim.org.tr" internet adresinden ya da eğitim merkezlerimizin iletişim numaralarından bize ulaşabilirler. Vatandaşlarımıza bir telefon kadar uzağız." dedi.



İlk yardım eğitimlerinin hayati öneme sahip teorik ve pratik bilgiler içerdiğinin altını çizen Toklu, katılımcıların "hasta ve olay yeri değerlendirmesi", "stres yönetimi" ve "temel yaşam desteği" konularında bilgilendirildiğini anlattı.



Toklu, kaza anlarında ciddi olumsuzluklara sebebiyet veren bilinçsiz eylemlere de işaret ederek ilk yardım eğitimi almayanların kesinlikle kaza anında ve acil durumlarda müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.



"BİLMİYORSAN DOKUNMA"



İlk yardım eğitmeni Hüseyin Çıtak da ilk yardımın hayat kurtarıcı olduğunu ya da kişinin durumunun daha kötüye gitmesini engellediğini vurgulayarak "Bir insanın hayatının kurtarmaktan daha kutsal bir şey olamaz. Biz aslında buna inanıyoruz, bunu düşünüyoruz." dedi.



Katılımcıların eğitim sonunda girdikleri sınavla "ilk yardımcı" unvanı kazandıklarını ve kaza sonrasında yaralılara müdahale edebilecek bilgi ve beceriye sahip olduğunu aktaran Çıtak, stres eğitimi sayesinde katılımcıların daha rahat ve emin şekilde hareket ettiğini söyledi.



Çıtak, kaza sonrasında bilinçsiz müdahalelerin kazazedenin hayatını riske attığına dikkati çekerek "Bizim bu konuda bir sloganımız var. 'Bilmiyorsan dokunma.' Bu nedenle toplumu eğitmeye çalışıyoruz. Bu aslında tıpta da var olan bir tabirdir. Tüm tedavi veya hayat kurtarma müdahaleleri öncelikle zarar vermeme üzerine gerçekleştirilir. Bu yüzden biz öncelikle 'bilmiyorsan dokunma' diyoruz. Vatandaşlarımıza 112'nin aranmasını tavsiye ediyoruz. Ambulansın oraya ne kadar çabuk gelmesini sağlarsak oradaki yaralılar için en iyi şeyi yapmış oluruz." şeklinde konuştu.



ANNELERE HİTAP EDEN DERSLER DE VAR



Eğitim programı kapsamında, bebek ve çocuklara uygulanabilecek ilk yardım tekniklerine ilişkin bilgiler de veriliyor. Bebeğinin 4,5 aylıkken geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından ilk yardım eğitimi ala Belgin Duruyürek de artık daha bilinçli ve kendine güvenen bir anne olduğunu söyledi.



Su boğazında kalan bebeğinin nefes almakta zorluk yaşadığını anlatan Duruyürek, "İlk fark ettiğimde o an panikle bebeği ters çevirmek aklıma geldi, önceki duyduğum bilgilerden yola çıkarak. Ters çevirip sırtına birkaç tane vurduğumda çocuk ağzındaki suyu attı. Böylece riski atlatmış oldu. Bundan dolayı da eğitim almaya karar verdim." dedi.



16 SAATLİK DERS SONRASI SERTİFİKA



Türk Kızılayının eğitim merkezlerindeki 16 saatlik temel ilk yardım eğitimlerine katılanlar, il sağlık müdürlüklerindeki teorik ve pratik sınavının ardından "ilk yardımcı sertifikası" ve kimlik kartı almaya hak kazanıyor.



Sertifika ve kimlik kartı alınabilmesi için sınavlarda yüzde 85 başarı şartı aranıyor.



Eğitimlerde solunum ve kalp durması, yanık, donma, bilinç bozukluğu, zehirlenme, kırık, kanama, hayvan ısırması ve kaza sonrasında yaralılara ilk müdahaleyle yaralıların taşınması gibi birçok olumsuz durumda hızlı ve pratik müdahale edebilme yetisi kazandırılıyor.