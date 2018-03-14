Kızılay’ın Kartal Hastanesi hizmete açıldı

Türkiye genelinde 2 hastane ve 3 Tıp Merkezi ile modern sağlık hizmetleri sunan Kızılay, uzun yıllar tıp merkezi olarak hizmet veren binasını, Kızılay Özel Kartal Hastanesi olarak 14 Mart Tıp Bayramı’nda törenle hizmete açtı.



Açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Kızılay Denetim ve Yönetim Kurulu Üyeleri, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.



İstanbul Valisi Vasip Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Kızılay’ın poliklinik hizmetlerini hastaneye çıkararak büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Hastanenin mevcut kapasitesinin üzerinde bir çalışma sarf edeceğine inandığını belirten Vali Şahin, “Kızılay, 1999 depremine kadar çadırlarla hatırladığımız bir STK’ydı. Ancak 20 yılda çok büyük değişimler geçirdi ve tüm dünyada göğsümüzü kabartan bir kuruluş haline geldi” dedi.



Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise Kızılay’ın sağlık, insani yardım ve afet kurumu olduğunu belirterek, “Sağlıkla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarımız özellikle ülkemizde sağlıklı hayatın teşvik edilmesi ve toplumun hastalıklardan korunması için yapılan koruyucu hekimliği teşvik etmeye odaklanmış durumdadır. Toplumuzda bazı ihmal edilmiş alanlarda olduğu gibi –sağlıklı yaşlanma ve engelliler- bir takım çalışmalara odaklanmış durumdayız. Bugün ülkemizde Sağlık Bakanlığı’mızın güçlü bir teşkilatı var. Biz de onlara tamamlayıcı olacak bir şekilde bu alanları seçtik. Bunlardan biri Destek Evi ve hasta bakımıyla ilgili bir alandır. Bu alanlardaki yeni yatırımlarımız önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek” diye konuştu.



GÜVENLİ YAŞAM KÜLTÜRÜ SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI



Kızılay’ın sağlık alanında en önemli faaliyetlerden birinin de kan bankacılığı olduğunun altını çizen Dr. Kınık, şöyle devam etti:



“Yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan, bağışçılarımızın gönüllü desteği ile toplanmakta ve ülke genelindeki bin 300 hastaneye, 3 bin 300 kişilik Kızılay ekibiyle ve arkasında on binlerce gönüllüsüyle teslim edilmektedir.”



Bu yıl MEB ile birlikte yeni bir seferberlik başlattıklarını hatırlatan Başkan Kınık, “O da ‘Güvenli Yaşam Kültürü’ seferberliği. 18 milyon ilk ve orta derecede eğitime devam eden gençlerimizin sistematik olarak alacağı bir müfredat. Bu müfredat, afetlere hazır olma, ilkyardım ve afet bilinci yaratma, bu bilincin bir yetkinliğe ve farkındalığa dönüşmesini amaçlayan bir sistem. 2018-19 eğitim öğretim yılında müfredatımızın içinde Kızılay’ın bu katkısını görmüş olacağız” ifadesini kullandı.



42 YATAKLI HASTANENİN 69 KURULUŞLA SAĞLIK HİZMETİ ANLAŞMASI VAR



42 yataklı Kızılay Özel Kartal Hastanesi; 56 idari personel, 42 yardımcı sağlık personeli (Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist dahil), 21 Uzman Hekim, 2 Diş Hekimi, 27 güvenlik ve temizlik personeliyle hizmet verecek. Hastanenin 69 kuruluşla da sağlık hizmeti anlaşması bulunuyor. Kartal Hastanesi’nde dahiliye, göz hastalıkları, kulak baş ve boyun cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, göğüs hastalıkları, psikiyatri, üroloji, cildiye, genel cerrahi, kardiyoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, nöroloji, psikoloji, beslenme ve diyetetik, ağız ve diş sağlığı branşlarında hizmet veriliyor.



Hastanede ayrıca 2 laboratuvar, 3 yoğun bakım, ESWL-Böbrek Taşı Kırma, Endoskopi ve EEG – EMG Ünitesi bulunuyor.