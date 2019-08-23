14 yaşındaki kızını lösemi nedeniyle kaybetti, 18 yaşındaki bir genç kıza kök hücre bağışıyla hayat verdi.



Kızının 3 yıl önce hayatını kaybettiğini belirten Hakkı Uygun, başkalarına umut olabilmek için kök hücre bağışçısı olduğunu söyledi, “1 yıl önce kök hücre bağışında bulundum, 3 ay önce bana haber geldi. Dediler ki, ‘bir kız çocuğuna yüzde 90 uyum sağlamış. Ne dersiniz?’ Ben de, ‘ben bu yola gönlümü verdim. Hemen, ne zaman isterseniz alabiliriz“ dedim“ diye konuştu.



Sağlık koşullarının düzenlenmesi için kök hücre naklinin 3 ay bekletildiğini ifade eden Uygun, “Süreç hem zevkli, hem heyecanlı. Askerlikte şafak sayar gibi şu kadar kaldı, bu kadar kaldı derken bu güne geldik çok şükür. Cana, can vermek muhteşem. Herkesin de bu güzelliğe ortak olmasını istiyorum. Binlerce çocuğumuzu kök hücre verilmediğinden dolayı maalesef kaybediyoruz“ dedi.



3 TÜP KAN VEREREK DONÖR OLABİLİRSİNİZ



Kemik iliği nakli bekleyen birçok hasta var. Bağışçı sayısının artması, eşleşme ihtimalini de arttırıyor. 18-50 yaş arasında, herhangi bir bulaşıcı ve kronik hastalığı olmayan herkes kemik iliği için bağışçı olabilir. Donör olmak için ise 3 tüp kan vermek yeterli.



VİDEO: KÖK HÜCRE BAĞIŞI NASIL YAPILIR?