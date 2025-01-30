Klorat nedir, zararları neler? Klorat kullanım alanları

Klorat, klor (Cl) içeren bir grup kimyasal bileşiktir ve genellikle klorat tuzları olarak bulunur. Klorat bileşikleri genellikle potasyum klorat (KClO₃), sodyum klorat (NaClO₃) ve amonyum klorat (NH₄ClO₃) gibi bileşiklerdir. Endüstride ve tarımda yaygın olarak kullanılır.



Potasyum klorat, geçmişte kibrit yapımında, piroteknikte (havai fişeklerde) ve patlayıcılarda kullanılmıştır.



Laboratuvar ortamında oksijen kaynağı olarak kullanılabilir.



KLORAT ZARARLARI NELER?



Kloratlar methemoglobinemiye neden olabilir, yani kanda oksijen taşıyan hemoglobin zarar görür ve oksijen eksikliği oluşur.



Yüksek dozda alındığında böbrek ve karaciğer hasarına yol açabilir.



Klorat tozlarını solumak, solunum yollarını tahriş edebilir, öksürük, nefes darlığı ve akciğer hasarı oluşturabilir.



Buharları veya dumanları solunursa zehirlenmeye yol açabilir.



Kloratlar yutulduğunda mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve iç kanamaya yol açabilir.



Aşırı dozda alındığında ölümcül olabilir.



Deri ile temas ettiğinde tahrişe ve yanıklara neden olabilir.



Göze temas ettiğinde kalıcı hasar ve körlük riski vardır.



Kloratlar su kaynaklarına karıştığında zehirli etki yapabilir, bitkilere ve hayvanlara zarar verebilir.



Kloratlar suda yaşayan organizmalar için öldürücü olabilir.



Balıkların ve diğer su canlılarının oksijen almasını engelleyebilir, toplu ölümlere yol açabilir.



Toprakta uzun süre kalabilir ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilir.

