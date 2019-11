“KOAH hastaları için de aşı önemli” (Aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit ediyor)

KOAH’ın (Kronik tıkayıcı akciğer hastalığı), nefes yollarında mikropsuz bir iltihaplanma sonucu gelişen ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Handan Karahan Saper, KOAH’ın, dünyadaki ölümlerin 3. nedeni olduğunu belirtti.



40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH görülmesine rağmen her 10 hastanın sadece birine KOAH tanısı konabildiğini ifade eden Saper, “Bu istatistiklere göre Türkiye’deki 3-5 milyon KOAH hastasının sadece 500 bini KOAH tanısıyla izlenmektedir” dedi.



“Hava kirliliği, odun ve tezek kullanımı, sigara içimi, aşırı kilolu olmak, fiziksel aktivitede azalma KOAH hastalığı için büyük risk faktörleridir” diyen Dr. Saper, şöyle devam etti:



“KOAH’IN KESİN TANISI NEFES ÖLÇÜM TESTİYLE KONUR”



“KOAH nefes darlığı, balgamlı öksürük, gibi bulgular vermektedir ve kesin tanısı ‘nefes ölçüm testi’yle konmaktadır. KOAH tanısı konduktan sonra hasta öncelikle sigara içiyorsa sigarayı bırakmalı, sağlıklı beslenmeli, bol hareket etmeli ve aşılarını yaptırmalıdır. KOAH hastaları grip ve zatürre aşılarını mutlaka yaptırmalıdır çünkü grip hastalığı özellikle KOAH hastalarında solunum yetersizliğine ve zatürreye neden olmaktadır. Gribe bağlı gelişen zatürrenin de 2 türü bulunmaktadır. Primer gribe bağlı gelişen zatürre akciğerlere kadar virüsün ulaşıp akciğerlerde iltihaba yol açmasıyla oluşur. Bu zatürre türü grip hastalığının bir türlü düzelmemesi ve kötüleşmesiyle ve ateşin yüksek kalmaya devam etmesiyle görülür. KOAH hastalarında gribe bağlı gelişen zatürreden ölme riskinin akciğerlerin hastalık yüzünden düzgün çalışamaması nedeniyle diğer insanlardan çok daha yüksektir bu sebeple KOAH hastaları her yıl mutlaka grip aşısı olmalıdır.



“KOAH HASTALARINA GRİP AŞISI ÜCRETSİZ YAPILABİLİR!"



KOAH tanısı olan hastalar hekim tarafından reçete edildiği takdirde grip aşısını ücretsiz olarak eczaneden temin edebilmektedir. Sekonder grip zatürresi ise grip hastalığı düzeldikten 1-2 hafta sonra ortaya çıkabilir. Ateş yüksekliği, öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetler görülebilir. Grip düzeldikten sonra oluşan bu zatürrenin sebebi başta stafilokok adı verilen mikroplar olmak üzere bakterilerdir, antibiyotikle tedavi edilebilir ama KOAH hastalığı olanlarda antibiyotikle tedavi edilebilse de ölüm riski sağlıklı bireylere göre çok daha yüksektir.”



“SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZELLİKLE RİSKLİ GRUPLARA AŞIYI ÖNERİYOR”



Sağlık Bakanlığı’nın 2016 yılında yayınlamış olduğu genelgeyle özellikle KOAH gibi risk grubunda olan hastalara zatürre aşısının ücretsiz olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılmasını önerdiğini belirten Saper, “Böylece normal bireylere göre zatürre nedeniyle 4 kat artmış ölüm riski olan KOAH hastalarını korumak hedeflenmiştir” dedi.



Dünyada her yıl 2-3 milyon insanın aşıyla korunabilen hastalıklar nedeniyle hayata veda ettiğini dile getiren Saper, “Aşılar özellikle risk gruplarında hem kalıcı sakatlıkları hem de ölümleri önleyebilmektedir. Toplumlarda aşılı birey sayısı arttıkça aşılanmamış bireylerin hastalık etkeniyle temas olasılığı azalır ve o hastalığın görülme sıklığı da büyük oranda azalır” diye konuştu.



“HABER VE KİTAPLARDAKİ AŞI KARŞITLIĞI, AŞILANMA ORANLARINI DÜŞÜRÜYOR”



İSTAHED Bilim Komisyonu Üyesi, her geçen yıl aşılanan çocuk ve yetişkin sayısının görsel medyada, sosyal medyada çıkan aşı karşıtı haberler, köşe yazıları ve kitaplar nedeniyle gittikçe azalmakta olduğunu, bu durumun toplum sağlığını ciddi biçimde tehlikeye attığını vurgulayarak şunları söyledi:



“Dünya Sağlık Örgütü aşı kararsızlığının yayılması üzerine 2012 yılında Aşı Tereddütleri Grubu kurmuş ve bu alanda yoğun şekilde çalışmalar yapmaya başlamıştır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı aşı kararsızlığının artması üzerine bir site kurmuş ve bu siteyle doğru ve güvenilir bilgileri paylaşmayı amaçlamıştır. İstanbul Aile Hekimliği Derneği de bu konuyla yakından ilgilenmiş halkı bilgilendirmek amacıyla doyurucu içeriğiyle ‘asinedir.com’ isimli web sitesini kurmuş ve bu alanda çalışmaya başlamıştır. KOAH hastalığı, aşılar ve etkileri konusunda doğru bilgilendirmenin ve bilinçlendirmenin sağlanması amacıyla sosyal medyanın ve kitle iletişim araçlarının doğru kullanılması farkındalığı ve bilinci kesinlikle arttıracaktır.”



