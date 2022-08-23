Koenzim Q10 nedir? Ne işe yarar? Hangi besinlerde bulunur?

Koenzim Q10 yağda çözünebilen vitamin benzeri bir bileşiktir. Peki vücuda etkileri nelerdir? Ne işe yarar?



İşte Koenzim Q10 hakkında merak edilenler...



KOENZİM Q10 NEDİR?



Dokulardaki formuna göre Ubikinol-10 veya Ubikinon-10 olarak da isimlendirilir. Ubikinol ve ubikinon Latincede “her yerde olan” anlamına gelmektedir. Koenzim Q10 vücutta sentezlenebildiği gibi besinsel kaynaklarla dışarıdan da alınabilmektedir. Koenzim Q10’in vücutta en çok bulunduğu organlar; kalp, böbrek ve karaciğer gibi yüksek metabolizma hızına sahip organlardır.



KOENZİM Q10 NE İŞE YARAR?



Koenzim Q10 hücre membran yapısının korunmasında ve hücrede enerji dönüşümünün sağlanmasında rol oynar. Aynı zamanda dokulardaki serbest radikallerin etkisini azaltmaya yardımcı olduğundan iyi bir antioksidandır. Koenzim Q10’nin yüksek tansiyon, migren, romatoid artrid, Parkinson ve fibromiyalji gibi bazı hastalıkların tedavisinde olumlu etkileri olabileceğine dair çalışmalar da bulunmaktadır.



KOENZİM Q10 HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?



Özellikle kırmızı et, tavuk, balık ve yumurta gibi hayvansal protein kaynaklarında daha yüksek miktarda bulunmaktadır. Bitkisel kaynak olarak ise brokoli ve karnabaharda diğer sebzelere göre daha yüksek miktarda koenzim Q10 içermektedir.



KOENZİM Q10 NE ZAMAN KULLANILIR?



Koenzim Q10’in sabah kahvaltı ile birlikte alınması önerilmektedir.



KOENZİM Q10 YAN ETKİLERİ NELERDİR?



Koenzim Q10 nadiren mide yanması, mide bulantısı ve ishale sebep olabilmektedir.

KOENZİM Q10 CİLDE FAYDALARI NELERDİR?



Besin takviyesi olarak alınan koenzim Q10, cildin mevsim geçişlerinden daha az etkilenmesine, pürüzsüzleşmesine ve sıkılaşmasına katkıda bulunabilmektedir.



KOENZİM Q10 EKSİKLİĞİNİN VÜCUDA ETKİLERİ NELERDİR?



Koenzim Q10, vücutta kendiliğinden oluşan ve hücreler üzerinde zararlı etkileri bulunan serbest radikallerin etkisini azaltmada önemli bir antioksidan bileşiktir. Bağışıklık sistemini destekler ve hücreye enerji sağlanmasında rol oynar. Koenzim Q10 miktarının azalması hücrelerin sağlıklı döngüsünü bozabilmekte, oksidatif stresin artmasına neden olabilmektedir.



KOENZİM Q10 KİMLER KULLANAMAZ?



Kan sulandırıcı ilaçlar, tiroid ilaçları ve kemoterapi tedavisi alan kişilerin; ilaç etkileşimi nedeniyle koenzim Q10 kullanmadan önce hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Ayrıca gebelik ve emzirme döneminde Koenzim Q10 kullanımının güvenli olduğu konusunda çalışmalar yeterli değildir. Bununla birlikte kalp yetmezliği, böbrek ve karaciğer hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıkları olan kişiler Koenzim Q10 kullanımı konusunda dikkatli olmalıdır.



KOENZİM Q10 YAŞLANMAYI ENGELLER Mİ?



Koenzim Q10 hücrede yaşa bağlı değişen metabolizma üzerinde olumlu etkilere sahip olmakla birlikte; hücresel düzeyde başlayan yaşlanma belirtileri ile mücadele etmeyi sağlamaktadır. Bu nedenle Koenzim Q10’nin yüzeyel olarak uygulanması hücredeki mitokondri fonksiyonunu hızlıca geliştirerek cilt için yararlı olabilmektedir. Ancak anti-aging veya anti-oksidan terapi olarak Koenzim Q10 takviyesinin kullanılması gerektiğine dair yeterli bilimsel kanıt yoktur.



KOENZİM Q10 ÇOCUKLARDA KULLANILIR MI?



Çocuklarda kullanımının güvenirliği ve yararı ile ilgili henüz yeterli bilimsel çalışma bulunmamaktadır.