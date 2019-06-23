Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle kentteki bir otelde düzenlenen "1. Doğu Anadolu Vakalarla Hematoloji Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin ülkenin ve Avrupa'nın önemli organ nakli merkezlerinden olduğunu söyledi.



Karaciğer naklinde Avrupa birincisi olduklarını belirten Kızılay, "Diğer organ nakillerinde de biz Türkiye'de bir numarayız. Kök hücre ve kemik iliği naklinde şu an Türkiye'de bir numarayız. İnce bağırsak naklinde de merkeziz. Pankreas nakline başladık, böbrek nakli de yapılıyor. Biz artık organ nakillerinde Türkiye'nin nakil merkeziyiz." şeklinde konuştu.



Kızılay, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını aktararak, şöyle devam etti:



"Kök hücre ve kemik iliği nakli ekibimiz 2010'dan bu yana kadar 700 civarında nakil yaptı. Hocalarımıza gerekli desteği vererek burayı kök hücre ve kemik iliği nakli merkezi haline getirdik. Onkoloji, hematoloji, kemik iliği nakli merkezi olan 217 yataklı kanser hastanemizin inşaatı yüzde 70 civarında. Bu hastanemiz bittiğinde Türkiye'nin göz bebeği, en konforlu, kapasitesi yüksek merkezi olmayı perçinlemiş olacak."



Erişkin ve çocuk hastalara kemik iliği ve kök hücre nakli yaptıklarını bildiren Kızılay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de kemik iliği ile kök hücre nakli çocuklarda çok az yerde yapılan bir nakil. Geçen yıl merkezimizde 14 çocuğa kök hücre ve kemik iliği nakli yaptık. Geçen yıl 142 kemik iliği ve kök hücre nakli merkezimizde yapıldı. Bu yıl ise şu ana kadara erişkinde 83, çocuk hastalarda ise 7 olmak üzere 90 kemik iliği ve kök hücre nakli gerçekleştirildi. Bu bize şunu gösteriyor, burası kemik iliği ve kök hücre naklinde artık Türkiye'nin merkezi. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde şimdiye kadar 4 binin üzerinde organ ve doku nakli yapıldı. Temmuz ayı bizim için kök hücre ve kemik iliği nakli ayı olacak diyebilirim."



"BİR GÜNDE EN AZ 10 NAKİL YAPACAĞIZ"



Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Başkanı ve Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli Merkezi Erişkin Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise geçen yıl kök hücre ve kemik iliği naklinde kamu hastaneleri arasında birinci olduklarını ifade etti.



Yıl sonuna kadar 180'in üzerinde kök hücre ve kemik iliği nakli yapacaklarını tahmin ettiklerini dile getiren Erkurt, "23 Temmuz'da kemik iliği naklimizin toplam kapasitesini göstermek açısından bir gün içerisinde en az 10 nakil yapmak için hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah 23 Temmuz'da da bir günde en az 10 nakil yaparak, göstereceğiz. Hastalarımızın üçte ikisi il dışından gelen hastalar, genelde çevre illerden geliyor." diye konuştu.



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