Kolon kanseri gençlerde artıyor!

Kalın bağırsak kanseri genellikle ileri yaşlarda ortaya çıksa da son yıllarda gençler arasında görülme sıklığı giderek artıyor.



Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ayhan Kuzu, “Yaşına baktığınızda ikinci sıraya yükselmiş. 1950 doğumlulara göre 1990 doğumlularda 2-4 kat artıyor. Özellikle rektum dört kat kadar artıyor. Genç nüfusta sıklık oransal olarak daha da artmakta” dedi.



Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, kolon kanseri farkındalık ayı kapsamında bir konferans düzenledi. Dernek Başkanı Prof. Mehmet Ayhan Kuzu, erken tanının önemine dikkat çekti:



“GENÇ YAŞTA KANSER OLMAZ DÜŞÜNCESI YANLIŞ BİR DÜŞÜNCE”



“Gençlerin yüzde 41’i doktora gitmek için 6 aydan fazla beklemiş. Yüzde 67 kadarı tanı öncesi 2-3 doktora gitmiş. Yüzde 71 kadarı tanı aldığında genç yaşta ama ileri evrede tanı almış. Genç yaşta kanser olmaz düşüncesi yanlış bir düşünce.”



Kolon kanseri kolonoskopi ile tespit edilebiliyor. Tedavide başarı oranı yüzde 90. Şikayetlere ve ailede benzer hastalık olup olmadığına dikkat etmek gerektiğini söyleyen Dr. Kuzu, “Kabızlık, dışkıda kan, şişkinlik, kramp tarzı ağrı, ishal gibi şikayetler olabilir. Yüzde 30’unda aile hikayesi vardır. Yediğimiz içtiğimiz gıdalara, aktiviteye özen göstermemiz, sigaradan uzak durmamız gerekiyor” diye konuştu.



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