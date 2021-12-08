Koltuk altı kararması nasıl geçer? (Koltuk altı kararmasını önlemek için kullanılan yöntemler neler?)

Koltuk altı kararması; epilasyon, aşırı terleme, havasızlık, sürtünme ve genetik faktörler gibi pek çok nedenden dolayı oluşabilir.

Kararmaların önüne geçmek için leke açıcı krem ve losyon ürünleri kullanabileceğiniz gibi bitkisel veya lazer gibi klinik yöntemlere de başvurabilirsiniz.



BİTKİSEL YÖNTEMLER

Karbonat

Karbonat, koltuk altı beyazlatmada en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Tüm gözeneklerin açılmasını sağlar, koltuk altınızı beyazlatır ve deodorant gibi kimyasal maddelerden korur.

Uygulaması: Karbonatı bir miktar suyla macun kıvamına getirerek koltuk altlarınıza sürüp, bir süre beklettikten sonra durulayınız.



Limon



Doğal bir beyazlatıcı görevi gören limon, koltuk altı beyazlatmalarında da tercih edilen bir üründür. İçeriğinde asit olduğu için hassas ciltli kişilerin öncelikle küçük bir bölümde vücutlarının tepkimelerini görmeleri önerilir.

Uygulaması: Temizlediğiniz koltuk altlarınıza limonu sürün, iyice ovalayın ve bu işlemi her gün 1 kere tekrarlayın.

Patates



Doğal bir beyazlatıcı etkisi olan patates, limon süremeyen ve cildi hassas olan kişiler tarafından çeşitli yöntemlerle koltuk altları için kullanılabilir.

Uygulaması: İkişer dilim patates ile koltuk altlarınızı her gün düzenli olarak ovun veya patatesin suyunu çıkarıp bu suyu koltuk altınıza sürün. Patatesi püre haline getirip maske şeklinde de uygulayabilirsiniz.

Süt



Sütün içeriğindeki yağ asitleri ve vitaminler cilde doğal aydınlatıcı etkisi sağlar. En bilinen yöntemi ise sütü lor ile karıştırıp lapa hale getirmektir.

Uygulaması: Süt ve loru karıştırarak oluşturduğunuz lapayı koltuk altınıza sürüp, 15 dakika bekletin ve sonrasında durulayın. Bunu düzenli olarak uygulayın.

Salatalık



Hassas olsun veya olmasın tüm cilt tiplerine uyum sağlayabilecek salatalık, doğal bir beyazlatıcı etkiye sahiptir.

Uygulaması: Salatalıkları dilimleyip koltuk altınıza direk uygulayabilirsiniz.

Elma sirkesi



Elma sirkesi mikropları öldürücü ve koku oluşumunu engelleyici özelliğe sahiptir. Bunların yanında beyazlatıcı bir etkisi de vardır.

Uygulaması: Sirkeyi koltuk altlarınıza uygulayın ve ovun, 15 dakika bekletip daha sonra durulayın.

KLİNİK YÖNTEMLER

Koltuk altı beyazlatmak için kullanılan klinik yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir;

Kimyasal peeling ile deri yüzeyini soyma,

Q Switch ND / Yag lazer kullanılarak yapılan spectra peeling (karbon),

Fraksiyonel karbondioksit lazer,

Her insanın cilt tipi ve ürünlere verdiği reaksiyon farklı olduğu için beyazlatma işleminin ne kadar süreceği ve başarısının hangi oranda olacağı tedavi öncesinde kesin olarak bilinemez.