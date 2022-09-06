Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7,5 ayda 9 bine yakın kolera vakası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7,5 ayda 8 bin 667 kolera vakası kaydedilirken, 150 kişi yaşamını yitirdi. Verileri değerlendiren UNICEF KDC Temsilcisi Leaity, "Eylemlerimizi mümkün olan en kısa sürede hızlandırmazsak kolera hastalığının ilk kurbanları genellikle çocuklar olur" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.09.2022 - 03:25 | Son Güncelleme : 06.09.2022 - 03:26

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7,5 ayda 9 bine yakın kolera vakası

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bu yıl 15 Ağustos'a kadar 8 bin 667 kişide kolera tespit edildiği bildirildi.

Dünya Örgütü KDC ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin 65 sağlık bölgesinde ocak başından 15 Ağustos'a kadar olan dönemde 8 bin 667 kolera vakası tespit edildiği, salgın hastalığa bağlı olarak 150 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) KDC Temsilcisi Grant Leaity, "Eylemlerimizi mümkün olan en kısa sürede hızlandırmazsak çok hızlı yayılabilen kolera hastalığının ilk kurbanları genellikle çocuklar olur" dedi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Ülkede temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

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