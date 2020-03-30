Konjonktivit nedir? Corona virüste yeni belirti bulundu

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda corona virüsün şimdiye kadar açıklanmayan bir belirtisinin daha belirlendiğini açıkladı.



Hürriyet’in haberine göre, Akademi, pembe göz olarak tarif edilen konjonktivitin de semptomlar arasında dikkate alınması gerektiğini belirtti. Araştırmayla, ABD’de COVID-19 teşhisi konuşan her 30 hastadan 1’inde konjonktivit görüldüğü ifade edildi.



ABD’li doktorlar, Çin’deki birçok hastaneden toplanan sağlık verilerinin yer aldığı başka çalışmalara da dikkat çekerek, bu araştırmada 1099 corona virüs hastasının 19’unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.



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Konjoktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması ile görülen bir sorun. Uzmanlar konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda ateş ve solunum zorluğu yaşamaları halinde, COVID-19 şüphesi nedeniyle sağlık kurumlarına başvurmaları konusunda uyarıda bulunuyor.



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