İlişkili Haberler Evde konserve üretiminde ölümcül risk

Mevsiminde alınan sebze ve meyveleri farklı dönemlerde de tüketebilmek için en çok tercih edilen saklama koşullarından biri konserve yapmak. Konserve hazırlıkları yazın ortasında başlayıp sonbahar ortasına kadar sürüyor. Ev yapımı ürünlerin tüketilmesi hem ekonomik hem de sağlıklı ancak bunu yaparken dikkatli olmakta fayda var. Çünkü hijyenik ve doğru şekilde hazırlanmayan konserve ürünlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğine vurgu yapan Memorial Şişli Hastanesinden Diyetisyen Rumeysa Çelik, uygun şekilde yapılmayan konserve ürünlerinin besin zehirlenmesinden ölüme kadar ortaya çıkabilecek bir tablo oluşturabildiğini söyledi. Diyetisyen Çelik, evde konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:



1. Sebze ve meyvelerin taze olmasına ve küflü olmamasına dikkat edin: Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin satın alınmasından tüketime kadar tüm aşamalarda hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Alınan sebze ve meyvelerin taze olması ve küflü olmaması konserve yapımında ilk kuraldır. Gıdalar, kullanım öncesinde iyice yıkanmalıdır.



2. Mutlaka ısıya dayanıklı cam kullanın: Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam olması önemlidir. Eğer turşu yapılacaksa ve plastik kap kullanılacaksa bu konuda yasal olarak onaylı plastik malzemeden yapılmış kaplar tercih edilmeli ve bunlar sadece bir kez kullanılmalıdır.



3. Cam kavanozları kaynatın, kapaklara iyi bakın: Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmelidir. Bunun yanında kavanozların kapaklarının paslı olmamasına dikkat edilmelidir. Cam kavanozlar bir kez daha kaynatılarak kullanılabilir ancak kapaklar asla bir kez daha kullanılmamalıdır.

4. Sebze ve meyveleri 15-20 dakika kaynatın: Güvenli konserve yapımında uygulanacak işlemin sıcaklık derecesi ve uygulama süresi önemlidir. Isıtma süresi besinin asit miktarına bağlıdır. Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalıdır. Ayrıca tüm sebzeler temizlendikten ve parçalandıktan sonra pişirme işlemi yapılmalıdır.



5. Konserveleri açtıktan sonra hemen tüketin: Konserveyi tüketirken dikkat edilmesi gerekenler vardır. Yaptığınız ürünü kavanozu açtıktan sonra aynı gün ya da birkaç gün içinde tüketmek gerekmektedir. Konserveler mutlaka oda sıcaklığında ya da buzdolabında muhafaza edilmelidir. Çok sıcak ortamda ya da derin dondurucuda muhafaza edilen konserve gıdalar açıldıklarında lezzet, kalite ve duyusal özellik kaybı meydana gelir.



DOĞRU YAPILMAYAN KONSERVE HAYATİ RİSKE NEDEN OLUYOR



Konserve açıldığı gün ya da birkaç gün içinde tüketilmediğinde “clostridium botulinum” bakterisi açığa çıkabilir. Bu bakteri gıda zehirlenmelerine neden olmaktadır. Bu bakterinin dünyada bilinen en güçlü zehirlerden olduğu ve ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açtığı bilinmektedir. Bu bakteri konservelerde fazlaca üreyebilir ve kendisini konserve kapaklarında oluşturduğu bombeleşmeyle belli eder. Konserve yaparken kavanozun kapaklarına iyi bakılması gerekir. Eğer kapaklarda bombeleşme varsa asla tüketilmemelidir. Tüketim olursa zehirlenme de kaçınılmaz olmaktadır.



YEDİKTEN SONRA BU BELİRTİLERE DİKKAT!



Kapakları bombeleşen cam kavanozdaki ürünün yenmesi halinde 12-36 saat arasında zehirlenme belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte karın ağrısı, bağırsak fonksiyonlarında bozulmalar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtileri yaşayan kişilerin mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir.”



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