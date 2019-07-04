‘Köpek memesi hastalığı’nda (Hidradenitis suppurativa HS) tanı süresinin yaklaşık 7 yılı bulduğunu belirten Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nilgün Atakan, hastaların çekindikleri için doktora gitmediklerini, bu nedenle tanı ve tedavide geç kalındığını söyledi.



Global biyofarma şirketi AbbVie’nin desteği ile başlatılan, “7 Yıl Bekleme, Kolunu Kaldır, Kontrolünü Yaptır” sloganıyla yürütülen kampanya ile HS hastalığı nedeniyle oluşan iltihaplı sivilce ve çıban benzeri ağrılı nodüllere dikkat çekmek istediklerini belirten Doktor Nilgün Atakan, “Hidradenitis suppurativa (HS), ‘köpek memesi hastalığı’ olarak bilinen, kıl ve ter bezlerinin bulunduğu yerlerde ağrılı ve iltihaplı apselerle ortaya çıkan kronik bir deri hastalığıdır. Koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, tekrarlayan hassas şişlikler veya akıntılı yaralar varsa bir dermatoloji uzmanına gitmek gerekir. Erken dönemde koyulan teşhis ile hastalığın seyri olumlu anlamda değişmektedir” dedi.



“HS KADINLARDA ERKEKLERE GÖRE 2 İLE 5 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR”



Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Başak Yalçın ise “HS’nin kadınlarda erkeklere göre 2 ile 5 kat daha fazla görüldüğünü söyledi, “Kişileri utandıran, sosyal hayattan uzaklaştırarak depresyona iten, aynı zamanda da yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen Hidradenitis suppurativa(HS) lezyonlarının dağılımı cinsiyete göre değişirken, araştırmalar genital bölge ve kasıklardaki lezyonların kadınlarda daha sık olduğunu gösteriyor. Ayrıca birinci derece akrabalarında HS olanların yüzde 34’ünde de aynı hastalığın görülmesi dikkat çekiyor” diye konuştu.