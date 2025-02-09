Korkutan araştırma: Mikroplastikler beyinde birikiyor

Mikroplastikler kan ve beyin bariyerini aşıyor ve zamanla insan beyninde birikiyor. Araştırmacılar 2016'da ve 2024'te hayatını kaybetmiş insanların beyinlerini karşılaştırdı. Yapılan incelemede 2024'te otopsiyle incelenen insan beyinlerindeki mikroplastik yoğunluğunun yaklaşık yüzde 50 fazla olduğu ortaya çıktı. Araştırmanın sonucu "Nature Medicine" bilim dergisinde yayımlandı. DEMANSLI HASTALARIN BEYNİ İNCELENDİ Çalışmada demans teşhisi konmuş 12 hastanın da beyni incelendi. Bu hastaların beyinlerinde normal beyinlere kıyasla 3 ila 5 kat daha fazla mikroplastik olduğu ortaya çıktı. Rutgers Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Profesörü Phoebe Stapleton, bilim insanlarının uzun süredir kalın bir zar yapısına sahip olan kan-beyin bariyerini aşıp aşamayacağını araştırdıklarını söyledi. Üstelik yapılan araştırmada mikroplastiklerin yalnızca beyne değil aynı zamanda frontal kortekse kadar girdiğini de gösterdi.

Uzmanlar beynin diğer organlara kıyasla mikroplastiklere daha duyarlı olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sonuçları da mikroplastiklerin beyin üzerindeki olumsuz etkilerini doğruluyor. Yapılan deneylerde 3 hafta boyunca mikroplastikli su içirilen farelerin beyinlerinde değişiklikler ve bilişsel bozukluklar gözlemlendi. Bu değişimlerin Alzheimer başlangıcına benzerlik gösterdiği kaydedildi.



Bilim insanları plastik şişeler, lastikler ve sentetik giysiler gibi pek çok üründen kaynaklanan mikroplastiklerin hava, su ve gıda yoluyla insan vücuduna girdiğini belirtiyor.



Uzmanlar herkesin mikroplastiklere maruz kaldığını ancak insan sağlığı üzerindeki ilişkilerini tespit etmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.