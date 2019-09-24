Prematüre bebeklerin retina damarlarının dış dünyadaki oksijenli ortamla temas etmesinin körlüğe neden olabilen ROP, yani prematüre retinopatisi meydana geliyor.



Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nihat Sayın, ailelerin göz kontrollerini asla aksatmaması gerektiğini vurgulayarak “Bin 500 gramın altında ve 35 haftadan önce doğan tüm bebeklerin ilk bir ay içinde deneyimli uzman göz hekimleri tarafından ROP açısından muhakkak muayene edilmesi gerekiyor” dedi.



72 SAAT İÇİNDE TEDAVİ OLMASI LAZIM



“Çoğul gebeliklerin artması, tüp bebek uygulamalarının yaygınlaşması nedeniyle de ülkemizde son zamanlarda erken doğum oranları arttı” diyen Doktor Nihat Sayın, eskiden bu hastalığın daha seyrek görüldüğünü çünkü prematüre doğan bebeklerin çoğunun yaşatılamadığını belirtti:



“Şimdi gelişen teknoloji ve ilerleyen tıpla beraber bu bebekleri artık yaşatabiliyoruz. 750 gram doğan bebekler dahi hayatta kalabiliyor. Ama ROP hastalığına bağlı kalıcı körlüklerin en önemli nedeni ebeveynlerinin bebeklerini uzman hekimlerinin söylediği zamanlarda kontrole getirmemeleri. Zamanında getirmedikleri için biz de tedaviyi zamanında uygulayamıyoruz. Hastalığı evre 3’de yakaladığımız zaman 72 saat içerisinde tedavi olması lazım. 72 saat geçtikten sonra hastalığın tedavisi son derece zorlaşıyor.”



İLERİ EVREDE TEDAVİ ŞANSI KALMAYABİLİYOR



“Türkiye'de 2014’de yapılan çok merkezli bir çalışmada, erken doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 45'inde ROP hastalığının geliştiği görülmüş” diyen Sayın, şu uyarılarda bulundu:



“Bunların da yüzde 10’unda ileri evre ROP meydana geliyor. ROP hastalığı 5 evreye ayrılıyor, hafiften ağıra doğru evre 1 ve evre 5. Evre 3’e geldiğimiz zaman tedavisine başlıyoruz. Ama özellikle evre 5’e gelindiği zaman tedavi başarısı son derece düşük oluyor. ROP hastalığı tedavi edilmediğinde ise kalıcı körlükle sonuçlanabiliyor. 36’ncı haftadan önce veya 2 bin gramın altında doğan tüm bebeklerin anne ve babaları bebeklerini birinci ayında mutlaka göz muayenesine getirmeli.



BU BEBEKLER ÖMÜR BOYU TAKİP EDİLMELİ



Prematüre retinopatisi’nin tedavisi, lazer fotokoagulasyon ile damarlanmayan bölgelerin yakılması ile gerçekleştiriliyor. İkinci tedavi seçeneği de göz içine iğneyle ilaç enjekte ediliyor. Başarı şansımız zamanında tanı almışsa çok yüksek. Tedaviye yanıt versin ya da vermesin bu bebeklerin ömür boyu takip altında olması lazım. Çünkü ROP bebeklerinde ilerleyen zamanlarda şaşılık, göz tembelliği, miyop astigmatizma, gözde titreme nistagmus dediğimiz olaylar ve ileri yaşlarda retina dekolmanı dediğimiz patolojiler meydana gelebiliyor."