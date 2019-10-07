Doğuştan görme engelli Ayşe Acar, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Hastanesinde yapılan kornea nakliyle görme yetisi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.



İki gözünde de "Peters anomalisi" hastalığı bulunan Acar, yıllarca büyükşehirlerde çare aradı.



Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Ayşe Acar, 21 yıl sonra BUÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Hastanesinde yapılan kornea nakliyle sağlığına kavuştu.



Ayşe Acar'ı ameliyat eden Prof. Dr. Mehmet Baykara, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastamıza kornea nakli yaptık. Beraberinde bir ameliyat daha gerçekleştirdik. Ameliyatların ardından günlük hayatta kendisini idare edebilecek duruma geldi" dedi.



“KADAVRADAN ALINAN DOKULAR NAKLEDİLİYOR”



Organ bağışının önemine dikkati çeken Baykara, şunları kaydetti:



"Kornea nakli ülkemizde yapılıyor. Bu doku, insan kaynaklı. Ölmüş kişiden alınan dokular naklediliyor. Bu hastamızda da olduğu gibi bütün hayatını bir başkasına bağımlı geçirmektense yapılacak bir doku nakliyle günlük hayatını devam ettirebilir. Ayşe'nin penceresi açıldı, gözünün önündeki perde kalkmış oldu. Görmesini artırmak için gözlük ya da farklı aparata ihtiyaç olacak. İnşallah daha iyi duruma getireceğiz."



"BU DUYGUYU YAŞADIĞIM IÇIN ÇOK MUTLUYUM"



Ayşe Acar da 21 yıl sonra ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Prof. Dr. Baykara ve ekibine teşekkür eden Acar, "Okula gitmedim, bundan sonra yeni bir geleceğe başlayacağım, okumak istiyorum. Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. İnsanın annesini, babasını görmesi çok güzel bir duygu. Bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

