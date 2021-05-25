Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Kademeli normalleşme sürecinin devam edip, etmeyeceği ve alınacak yeni önlemler Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak. Ardından Kabine Toplantısı'nda açıklanacak.

Bu haftaki Bilim Kurulu'nun toplantı tarihi henüz belli değil. Toplantının 26 ya da 27 Mayıs günü yapılacağı tahmin ediliyor.



BİLİM KURULU TOPLANTISINA, PROF. DR. UĞUR ŞAHİN'İN DE KATILMASI BEKLENİYOR

Bakan Koca, bilim kurulunun haftalık toplantısına Uğur Şahin'in de katılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı, Haziran'da 30 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini, Eylül ayına kadar da 60 milyon doz aşının daha tedarik edileceğini söyledi.



BioNTech aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin, videokonferans yöntemiyle toplantıya katılarak aşı tedarik sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaşacak.



Sinovac ve Sputnik V aşılarının tedariğine ilişkin gelişmelerin de toplantıda ele alınması bekleniyor.