Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada...

Koronavirüs Bilim Kurulu salgın gündemiyle bir kez daha toplandı.

Videokonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, vaka artışın nedenleri ve alınması gereken yeni önlemler ele alacak.

Yerinde karar dönemi kapsamında, düşük ve orta riskli illerde esnetilen önlemlerin salgının seyri üzerindeki ilk etkileri de konuşulacak konular arasında.

Son olarak yoğunluk haritası açıklandı. Birçok ilde vaka sayılarının arttığı görüldü. Bu veriler ışığında risk haritasının nasıl güncelleneceği de ele alınacak. Aşılama süreci de masaya yatırılacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.