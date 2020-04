Koronavirüs kalp hastalarını nasıl etkiler?

Kalp hastalığı olanlar için Covid-19 rehberi



Koronavirüs Covid-19 hastalığına sebep olarak, Çin’den başlayıp tüm dünyaya yayılmıştır. Covid-19, bilinen diğer influenza virüslerine benzer şekildedir. Ancak gösterdiği etkilerle influenzadan ayrışır. Zira koronavirüs daha fazla organı tutar. Özellikle ileri yaştaki kişilerde (immün sistemi baskılanmış) daha ağır, gençlerde daha hafif seyreder. Kısacası organlar ne kadar yaşlıysa koronavirüse karşı kendini o kadar zor korur.

En çok hangi kronik hastalığı olanlarda görülür?



Koronavirüste en riskli grup 60-65 yaşın üzerindeki kişilerdir. Çocuklar ve genç yetişkinlerde görülse de can kaybı ve organ hasarı ileri yaştaki kişilerde daha fazladır. Kalp ve damar hastalığı, hipertansiyonu ve diyabeti olanlar büyük risk taşır. Çin’de yayınlanan bir raporda, Covid-19’a yakalananlarının yüzde 40’ında kalp hastalığının, yüzde 12’sinde diyabet hastalığının var olduğunu belirtilmiştir. Çin’de yayınlanan bir başka bilimsel yayına göre ise enfeksiyon hastaları kronik kalp damar hastalığı, hipertansiyon ve diyabeti olanlardır. Can kayıpları da yine yüzde 10,5 ile en fazla kalp damar hastalığı olanlarda. Bunu yüzde 6 ile hipertansiyonu olanlar takip ediyor. Kronik kalp damar hastalığı olanlarda daha Covid-19 daha yaygın ve ağır seyrederken can kayıplarıyla seyrediyor.



Kronik hastalarda Covid-19 belirtileri



Covid-19 belirtileri genel olarak halsizlik, bitkinlik, kırgınlık hissi ile gribal enfeksiyona benzer. Ancak gripten şu özelliklerle ayrışır; şiddetli öksürük, yüksek ateş ve daha az burun-göz akıntısı, fazla nefes darlığı ve aşırı halsizlik. Kronik kalp hastalığı olan kişilerde ise daha farklı belirtiler görülebilir. Bu kişilerde tansiyonun anormal yükselmesi söz konusu olabilir. Çünkü virüs vücutta enzim reseptörlerini etkileyerek hücrelere girer. Bu yüzden tansiyon yükselmeleri olur. Kalp yetmezliği olan kişilerde ise bu durum daha ağırlaşabilir. Koronavirüsün oluşturduğu immün kompleksler ve ateş yüzünden vücutta iltihabi durum arttığı için kalp damar hastalığı olan kişilerde kalp krizi riski yükselir.



Kalp hastalığını da ağırlaştırıyor



Covid-19’un seyri kronik kalp hastalığı olanlarda çok daha ağır ve uzun süreli seyreder. Kişilerin kalp hastalıkları da daha ağırlaşır. Örneğin; 2’nci derece kalp yetmezliği olan kişilerin kalp sorunu 3’üncü ve 4’üncü derece geçebilir. Tansiyon kontrolden çıkabilir ve ritim bozuklukları yapabilir.



Tansiyon ilaçları kullanabilir mi?



Hipertansiyon ve koronavirüsün ilişkisi incelenmelidir. Zira koronavirüs, özellikle akciğerdeki hücrelerin içerisine anjiyotensin reseptörü üzerinden girer. Bu virüs bu şekilde hücrede canlılığını korumaya başlar. Bu reseptör hipertansiyon açısından önemlidir. Buna yönelik ilaçlar da hem Türkiye’de hem de dünyada en sık kullanılan tansiyon ilaçlarıdır. Bu ilaçların virüsün etkilerini vücutta artıracağına ilişkin tartışmalar yaşandı. Ancak Amerikan Kalp Cemiyeti ve Avrupa Kalp Cemiyeti’nin bildirisine göre, bu anjiyotensin konverting reseptör inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerleri denilen ilaç grubunun kullanmanın hastalar üzerinde, olumsuz bir etkisi olmadığını belirtti. Tansiyon hastaları bu ilaçları endişe etmeden kullanabilir.



Kalp hastaları ne zaman doktora gitmeli?



Kronik hastalığı olan kişiler, koronavirüs teşhisi koyulmadan tansiyon veya şeker düzeylerinde herhangi beklenmedik bir değişiklik olduğunda mutlaka kalp doktorlarına gitmeliler. Yine anormal bir çarpıntı, normalin dışında nefes darlığı ve yorgunluk hissettiklerinde beklemeden doktora danışmalılar. Kısacası “Normalde bu kadar yorulmazdım, 3 gündür aşırı yoruluyorum”, “tansiyonum 2 gündür yüksek” gibi cümleler kuruyorlarsa derhal kendi doktorlarına danışmalılar. Ateş, öksürük, yeni bir nefes darlığı gibi bir durum varsa kalp doktorlarına, dahiliye ya da enfeksiyon doktorlarına “Bende viral bir enfeksiyon mu var?” diyerek gitmeliler.



Tedavileri nasıl etkilenir?



Özellikle kalp ilaçlarına düzenli olarak devam edilmelidir. Kolesterol, tansiyon, kalp ilaçları kullanılabilir. Bu virüs kalbi, akciğerleri, beyni, iç organları ve kalbin kasını tutabilir. Koronavirüs kalp kasını tuttuğunda miyokardit denilen kalp iltihabı görülür. Miyokardit; çarpıntı, çabuk yorulma, halsizlik gibi şikayetlere sebep olur. Yani beklenenden daha hızlı ve aşırı bir nefes darlığı ve çarpıntı görülür. Bu noktada koronavirüsün kalbi de tutup tutmadığı kalp doktoru tarafından tetkik edilerek incelenir. Kısacası, kalp damar hastalığı ve tansiyon hastaları anormal gördükleri durumları karşısında kendi hekimlerine ya da bir kardiyoloğa müracaat etmeliler.



Kalp hastaları koronavirüsten nasıl korunur?



· Özellikle 60-65 yaş üstündeki kişiler kalabalık ortamlara girmemeli.



· Gribal enfeksiyonu olan kişilere 5 metreden daha fazla yaklaşmamalı.



· Bol su içmeli.



· Düzenli beslenmeli.



· Vücudu fiziksel ve psikolojik olarak yormamaları ve iyi uyumaları gerekir.



· Bağışıklığı zinde tutmalılar.



· Kalabalık ortamlara mecbur kalmadıkça girmemeli.



· Kalabalığa mecburi girildiğinde ise eldiven ve maske ile takılmalıdır. Ancak bu eldiveni daha sonra hemen çöpe atmalılar. O eldivenle cep telefonu, tarak ve mendil gibi gündelik eşyalarına dokunmamalılar. Eldiven metro gibi kamuya açık alanlarda kullanıldıktan sonra hemen sıyrılıp çöpe atılmalıdır.



· Beklenmedik bir sorun olduğunda doktora danışmalılar.