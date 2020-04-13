Koronavirüse karşı beslenme rehberi

Covid-19’dan korunmak için ne yapılmalı?



Yeni tip koronavirüs, diğer virüs tipleri gibi bağışıklık sistemi zayıf veya kronik hastalığı olan kişileri daha çok etkiliyor. Bu durumda öncelik; bağışıklığı güçlendirmek ve kronik hastalıkların etkilerini kontrol altında tutmaktır. Bazı etmenler serbest radikallerin dokulara zarar vermesine sebep olur. Etkilerini kontrol altında tutmamız gereken etmenler şunlardır:



· Stres



· Kötü beslenme ve buna bağlı vitamin-mineral eksikleri



· Aşırı egzersiz



· Alkol



· Sigara



· Çevre kirliliği



Covid-19’a yakalanmadan önce beslenme alışkanlıklarını düzeltmek ve bağışıklığı güçlendirmek öncelikli amaçtır. Koronavirüse yakalanma durumunda ise aynı sağlıklı alışkanlıkları devam ettirip birkaç ek uygulama daha yapılması uygundur.

Koronavirüse karşı bağışıklığınızı böyle güçlendirin



Covid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirmek için her gün beslenmenizde yer vermeniz gereken bazı kaynaklar vardır. Bu kaynaklar şöyle sıralanabilir:



C vitamini: Vücutta antioksidan görevi gördüğü için hücre hasarlarını onarmada ve vücut direncini arttırmada etkilidir. Bu nedenle günlük beslenmenizde portakal, limon, kivi, maydanoz, yeşilbiber, brokoli, turp, ananas, mevsiminde kırmızı kapya biber ve yeşilbibere yer verin.



E vitamini: Özellikle yıpranan kas dokularını onarmada etkilidir. Güçlü kaslar da güçlü bir metabolizma, yani dirençli bir vücut demektir. Bu nedenle günlük beslenmenizde kuru yemişler, avokado, brokoli, ıspanak gibi E vitamini kaynaklarına da yer vermek gerekir.



Antioksidanlar: Vücudunuzun doku hasarları, kronik hastalıklar ve dış etkenler (virüs vb) ile savaşma gücünü artırır. Likopen, isoflavon, polifenoller gibi birçok çeşidi var.

Renkli ve çeşitli beslendiğiniz durumda birçok antioksidanı alabilir ve bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Yabanmersini, mevsiminde domates, havuç, enginar, kırmızı lahana, pancar ve yeşil çay en güçlü antioksidanların başında gelir.



Omega 3: Vücutta enfeksiyon oluşumunda ve enfeksiyonun ilerlemesinin engellenmesinde büyük destekçidir. Omega 3’ün vücutta üretiminin olmaması nedeniyle dışarıdan alınması gerekir. En iyi kaynakları; balık, ceviz, keten tohumu ve mevsiminde semizotudur.



Probiyotik ve prebiyotikler: Bağırsak dostumuzdur. Bağırsaklar 2’nci beyin olarak vücut direncinden ve bağışıklıktan sorumludur. Bağırsak floramızın bütünlüğünü korumak için sağlıklı ve dengeli beslenmeli; yararlı bakterilerin gelişimi için onlara prebiyotik lifler vermeliyiz. Bunun için de günlük beslenmemizde kefir, peynir gibi probiyotik yiyeceklere ve yulaf, tam tahıllar, kuru baklagiller gibi prebiyotik kaynaklara yer vermeliyiz.



Çinko: Bağışıklık sistemini destekleyen başlıca minerallerden biridir. İmmün sistemindeki hücrelerin doğru oluşumunda ve gelişiminde görevlidir. Bu nedenle çinkodan zengin kabak çekirdeği, tam tahıllar, yulaf ve badem gibi besinleri tüketmeyi unutmayın.



D vitamin: İmmün sistemi destekleyici, enfeksiyon önleyici ve vücut direncini arttırıcı etkisi bulunur. Yiyecekler ile alımı zor olduğundan hekiminize danışıp test yaptırarak, onun uygun gördüğü şekilde D vitamini desteği alabilirsiniz.



Doğal antibakteriyel yiyecekler: Covid-19 oluşumunu ve Covid-19’un etkilerini azaltmada yardımcı olurlar. Bu besinlerin başında sarımsak, soğan, bal, ekinezya, zencefil ve karanfil gelir.

Covid-19’a karşı güçlü bir bağışıklık için 10 kural



· Düzenli ve dengeli beslenin.



· Günlük 5 porsiyon kadar sebze-meyve tüketin.



· Vitamin-minerallerden zengin besinleri tercih edin.



· Antibakteriyel besinlerden ve baharatlardan yemek yaparken, içecekleri tatlandırırken destek alın.



· Bitki çayı tüketin.



· Bol su için.



· Fiziksel olarak aktif olun.



· İdeal kilonuzda olun.



· Sigara içmeyin.



· Günlük 7-9 saat uyuyun.



Koronavirüs teşhis edildiyse…



Koronavirüse yakalanmış bir kişinin de tedavisini aksatmadan tüm bu önerilere uyması gerekir. Bunlara ek olarak Covid-19’da görülen ateşin varlığında içilen su miktarını arttırmak gerekir. Covid-19’un belirtileri öksürük ve boğaz ağrısı durumlarında ise antibakteriyel yiyeceklerden ve bitki çaylarından biraz daha destek almak iyi olacaktır.