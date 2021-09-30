Kreatinin nedir? (Kreatinin yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?)

Kreatinin, kas metabolizmasından üretilen kimyasal bir atık moleküldür.

Kreatinin, kaslarda enerji üretimi için büyük öneme sahip bir molekül olan kreatinden üretilir ve vücudun kreatininin yaklaşık yüzde 2’si her gün kreatinine dönüşür.

Kan dolaşımı yoluyla böbreklere taşınan kreatininin çoğunu, böbrekler filtreler ve idrar yoluyla vücuttan dışarı atar. Vücuttaki kas kütlesi nispeten sabit olduğundan, kreatinin üretimi günlük olarak değişmeden kalır.



Kandaki normal kreatinin seviyeleri yetişkin erkeklerde desilitre başına (dL) yaklaşık 0.6 ila 1.2 miligram (mg) ve yetişkin kadınlarda desilitre başına 0.5 ila 1.1 miligramdır.



KREATİNİN YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?



Kanda kreatinin yüksekliği, böbrek hastalığını işaret eder. Hem akut hem de kronik böbrek yetmezliklerinde yükselir. Kreatinin seviyesinin yükselmesiyle birlikte kişiler bazı belirtiler yaşamaya başlayabilir.



Günlük su tüketiminin az olması kreatinin seviyesini yükseltecektir. Kişilerin mutlaka gün içerisinde belirlenen suyu tüketmesi gerekir. Gün içerisinde su tüketimi yapılmaması sonucu kreatinin seviyesi yükselir. Yapılan ağır egzersizler ve aşırı kan kaybetmek kreatinin yüksekliğine neden olan durumlardır.

Kreatinin yüksekliği belirtileri şu şekildedir:

Bulantı, kusma



İştahsızlık



Ellerde, ayaklarda şişlik, vücudun su toplaması, ödem



Halsizlik, yorgunluk



Nefes darlığı



Bilinç değişikliği



Cilt kuruluğu



İdrar miktarında azalma veya artma



Tansiyonda yükselme



KREATİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?



Kreatinin düzeyinin normalden düşük çıkmasının hiçbir klinik önemi yoktur.

Kreatinin düşüklüğüne neden olan bazu durumlar şunlardır:



Kas distrofisine benzer kas hastalıkları



Karaciğer rahatsızlıkları



Aşırı su kaybı



Yetersiz beslenme, ağır kilo kaybı ve uzun süredir devam eden hastalıkları olan kişilerde kas kütlesi zamanla azalır ve bu nedenle kreatinin düzeyi yaşları için beklenenden daha düşük olabilir.