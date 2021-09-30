Kreatinin nedir? (Kreatinin yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?)

ntv.com.tr 30.09.2021 - 16:28 | Son Güncelleme : 01.10.2021 - 12:11
Kreatinin, kas metabolizmasından üretilen kimyasal bir atık moleküldür.
Kreatinin, kaslarda enerji üretimi için büyük öneme sahip bir molekül olan kreatinden üretilir ve vücudun kreatininin yaklaşık yüzde 2’si her gün kreatinine dönüşür.
Kan dolaşımı yoluyla böbreklere taşınan kreatininin çoğunu, böbrekler filtreler ve idrar yoluyla vücuttan dışarı atar. Vücuttaki kas kütlesi nispeten sabit olduğundan, kreatinin üretimi günlük olarak değişmeden kalır.
Kandaki normal kreatinin seviyeleri yetişkin erkeklerde desilitre başına (dL) yaklaşık 0.6 ila 1.2 miligram (mg) ve yetişkin kadınlarda desilitre başına 0.5 ila 1.1 miligramdır.
KREATİNİN YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?
Kanda kreatinin yüksekliği, böbrek hastalığını işaret eder. Hem akut hem de kronik böbrek yetmezliklerinde yükselir. Kreatinin seviyesinin yükselmesiyle birlikte kişiler bazı belirtiler yaşamaya başlayabilir.
Günlük su tüketiminin az olması kreatinin seviyesini yükseltecektir. Kişilerin mutlaka gün içerisinde belirlenen suyu tüketmesi gerekir. Gün içerisinde su tüketimi yapılmaması sonucu kreatinin seviyesi yükselir. Yapılan ağır egzersizler ve aşırı kan kaybetmek kreatinin yüksekliğine neden olan durumlardır.
Kreatinin yüksekliği belirtileri şu şekildedir:
Bulantı, kusma
İştahsızlık
Ellerde, ayaklarda şişlik, vücudun su toplaması, ödem
Halsizlik, yorgunluk
Nefes darlığı
Bilinç değişikliği
Cilt kuruluğu
İdrar miktarında azalma veya artma
Tansiyonda yükselme
KREATİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?
Kreatinin düzeyinin normalden düşük çıkmasının hiçbir klinik önemi yoktur.
Kreatinin düşüklüğüne neden olan bazu durumlar şunlardır:
Kas distrofisine benzer kas hastalıkları
Karaciğer rahatsızlıkları
Aşırı su kaybı
Yetersiz beslenme, ağır kilo kaybı ve uzun süredir devam eden hastalıkları olan kişilerde kas kütlesi zamanla azalır ve bu nedenle kreatinin düzeyi yaşları için beklenenden daha düşük olabilir.