Kulak ağrısını enfeksiyon sandı: Meğer kanser vücuduna yayılmış

“Yüzümün bir tarafında hafif ağrı, kulak ve çenemde rahatsızlık vardı. Sadece bir enfeksiyon olduğunu düşündüm,” dedi Michelle.

Ancak bu yılın nisan ayında şikâyetler yeniden başladı. Şişlik küçülmüş görünse de çene ağrısı yemek yemesini zorlaştırıyor, kulak ağrısı yeniden başlamıştı. Doktoru, hemen gelmesini istedi ve yapılan bilgisayarlı tomografi taraması, tükürük bezinde bir kitle olduğunu ortaya çıkardı. Biyopsi sonucu ise kanserli bir tümör olduğunu doğruladı.



Michelle, “Doktorum ‘lenfoma’ kelimesini kullandığında aşırı tepki gösterdiğimi düşündüm. Ama bu kez işin ciddiyetini anladım,” dedi.



Kısa süre içinde Michelle, boynundaki tümörün, tüm bezin ve 23 lenf düğümünün alınacağı büyük bir ameliyat geçirdi. Ameliyat planlanan beş saat yerine on saat sürdü. Tümör, yüz sinirine bağlıydı, ancak cerrahlar siniri kurtarmayı başardı. Parotis bezinin yüzde 60-70’i, submandibular bezin tamamı ve boyundaki lenf düğümleri alındı. Plastik cerrahlar ayrıca yüzünü yeniden yapılandırmak için uyluğundan doku nakli yaptı.



Michelle, “Uyluğumdaki kesi yaklaşık 25 cm uzunluğundaydı ve boynumdan çok daha fazla acı verdi,” dedi. Ameliyattan beş gün sonra evine döndü ve kocası Jim’in desteğiyle iyileşme sürecine başladı.



NADİR GÖRÜLEN KANSER VE TEDAVİ SÜRECİ



Biyopsi ve kontrollerin ardından kanserin lenf düğümlerine yayılmadığı belirlendi. Ancak Michelle, salgı bezi kanseri nedeniyle 30 seans radyasyon tedavisi görecek. Salgı bezi kanseri, ABD’de yılda yalnızca 50 ila 100 kişide görülen son derece nadir bir kanser türü.



Michelle, süreci sosyal medyada da paylaşarak farkındalık yaratıyor. TikTok, Facebook ve Instagram’da yaklaşık 120 bin takipçisi bulunan Willard, “Hala umut ve pozitiflikle doluyum. Gülümsememi elimden alamazsın, şu an biraz çarpık olsa bile,” dedi.



Michelle’in hikayesi, erken teşhisin önemini ve nadir görülen kanser türleriyle mücadelede farkındalığın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.