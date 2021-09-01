Kulak tıkanıklığı neden olur, nasıl geçer?

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Kulak tıkanıklığı, dışarıdan gelen seslerin dalgalarının, işitme kanallarında doğru bir biçimde iletilmemesi sonucunda gelişir.

Kulakta şişkinlik hissi, işitmenin kalitesinin bozulması gibi bulgularla ilerleyen kulak tıkanması, çoğu zaman önemsenmeyip, tedavisi geciktirilen bir hastalık olarak belirtilir.

KULAK TIKANIKLIĞININ BELİRTİLERİ

Kulak tıkanıklığının belirtileri, tıkanmaya neden olan faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kulakta basınç ve dolgunluk hissi en yaygın görülen belirtiler arasında bulunur. Diğer belirtiler ise şu şekildedir:

- Hafif işitme kaybı

- Baş dönmesi

- Kulakta ağrı

- Kulak akıntısı

- Kulak çınlaması

- Denge kaybı

KULAK TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Kulak tıkanıklığı, duşta kaçan su veya uçak yolculuğunda artan basınç gibi gündelik olaylara bağlı oluşabileceği gibi daha ciddi sorunlardan da kaynaklanabilir.



Anatomik olarak 3 bölümden oluşan kulakta, dış kulak, orta kulak ve iç kulağın herhangi birinde görülen fonksiyon bozuklukları kulak tıkanıklığına yol açabilir.

Aynı zamanda, kulağa yabancı bir cisim kaçması, uçak yolculuğu, alerjiler ve grip gibi etkenler de kulak tıkanıklığına neden olabilir.

KULAK TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Çoğunlukla kulak tıkanıklığının giderilmesi için östaki borusunun rahatlatılması ya da farklı bir deyişle orta kulak basıncının dış ortam basıncıyla eşitlenmesi yeterlidir.

Bunun için yutkunmak, su içmek, bir parça şeker emmek, esnemek veya sakız çiğnemek önerilebilir. Yapılan bu eylemlerin ardından duyulan pıt sesi ile birlikte kulak tıkanıklığı açılır.

Ayrıca derin bir nefes aldıktan sonra nefesi burundan yavaşça vermek, bu işlemi yaparken burunu elle kapatmak da kulak tıkanıklığına iyi gelebilir. Kulakların rahatlatılması için sıcak su buharının solunması, sıvı alımının artırılması ve sıcak duş almak da önerilebilir.



Eğer esneme, yutkunma gibi yöntemler işe yaramıyorsa vakit kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanına muayene olunması gerekir.

SORU & CEVAP: KULAK ÇINLAMASI NEDİR, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

