Kulaktaki cilt büyümesi neyin işareti?

Çok fazla bilinmeyen kulak problemlerinden biri olan kulaktaki cilt büyümesi yani kolesteatom hakkında bilgi veren KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, bu durumun bir doğum kusuru olabileceğini ancak genellikle tekrarlayan iltihaplardan dolayı ortaya çıktığını söyledi.



NEDENİ “ÖSTAKİ BORUSU” DA OLABİLİR!



Sık tekrarlayan iltihapların dışında, genizden kulağın ortasına kadar uzanan östaki borusunun görevini yerine tam olarak getirmemesinin de kulakta cilt büyümesine yol açabileceğini belirten Dr. Sezen, şunları söyledi:



“Östaki borusunun ana görevi; orta kulağın havalanmasını ve kulak basıncının eşitlenmesini sağlamaktır. Östaki borusu; alerji, soğuk algınlığı, sinüzit, geniz eti gibi nedenlerden etkilenerek kısmi olarak çalışmasını durdurabilir. Bu borunun çalışmadığı durumda, orta kulakta vakum, yani negatif basınç oluşabilir. Bu negatif basınç da iltihabın incelttiği kulak zarını orta kulağa doğru çeker. Genellikle oluşan bu kese içerisinde kolesteatoma dönüşebilecek bir kist ortaya çıkabilir. Başlayan büyüme, eski cilt hücreleri, atık maddeler ve sıvılar ile dolarak daha da büyüyebilir.”



İLERLERSE YÜZ FELCİNE BİLE NEDEN OLABİLİR



Kulaktaki cilt büyümesinde belirtilerin başlangıçta hafif olduğunu aktaran KBB Uzmanı, “İlk aşamada kötü kokulu bir akıntıya ve basınç hissine sebep olur. İlerleyen aşamalarda ise bu basınç ve dolgunluk hissi artış gösterir ve sorun yayılma gösterir. Genişleme arttıkça işitme kaybı ile birlikte geceleri kulak içi ve arkasında ağrı oluşturmaya başlar. Zaman geçtikçe durum şiddetli baş dönmesi, sersemlik, vertigo, menenjit, kalıcı işitme kaybı ve uyuşukluk hali, yüz sinirinde ve kaslarında zayıflama ile yüz felcine kadar uzanabilir” dedi.



“ASLA İHMAL ETMEYİN!”



Kulaktaki cilt büyümesinin çok tehlikeli bir hal alabildiğini, bu nedenle kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Prof. Sezen, “Tanısı, derecesi ve kişiye verdiği zararın ölçümlenmesi için işitme testleri ve denge testleri gerekli olabilir. Doktorunuz sizden kulak röntgenleri isteyebilir. Bu hastalık kemik erimesine, beyin ve iç kulak gibi etraftaki dokulara iltihabın yayılmasına sebep olabilir. Tedavi edilmezse bu durumlara ek olarak beyin apsesine ve nadiren de olsa ölüme sebebiyet verebilir” diye konuştu.



KULAKTAKİ CİLT BÜYÜMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Kulaktaki cilt büyümesinin, KBB, baş ve boyun cerrahisinin takip etmesi gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Sezen, tedavi yöntemleri hakkında ise şunları aktardı:



“İlk aşamada kulağın temizlenmesi, kulak damlaları ve antibiyotiklerle tedavi yapılır. Bu uygulamada ana amaç iltihabı ortadan kaldırarak akıntının durdurulmasıdır. Fakat hastalığın kemik dokuda ilerlemesi durumunda ilaçla tam tedavi şansı olmayabilir. Bu uygulamalar geçici bir iyileşme sağlar. Kolesteatomalar doğal olarak kaybolmazlar, ilerlemeye devam ederler. Kulak kemiğinde ileri derecede tahribatın oluşması durumunda cerrahi tedavi gerekir. Daha olumsuz durumları engellemek adına kist cerrahi yöntemle alınır. Ameliyat, genel anestezi eşliğinde gerçekleşir ve yatış gerektirmez. Kisti çıkarmak için yapılan bu ameliyattan sonra kistin tamamen çıkarıldığından emin olmak için ameliyatın takibi gerekir. Ameliyattan sonra bazı kişilerde dönemsel baş dönmesi veya tat anormallikleri yaşanabilir. Bu yan etkiler 2-3 gün gibi bir sürede kendiliğinden kaybolur.”



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