Kurban Bayramında dengeli beslenmenin sabah kahvaltısından itibaren başlanması, ziyaretler sırasında tüketilecek et ve tatlılar göz önünde bulundurularak kahvaltıda pekmez, bal, reçel tüketmekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, bayramda tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri verdi ve sağlıklı tatlı tarifleri paylaştı:



“Bol sebzeli, az yağlı peynir ve tahıllı ekmek ile yapılacak olan bir kahvaltı bayrama sağlıklı başlanmasına yardımcı olacaktır. Bayram geleneği olarak hazırlanan bol şerbetli ve hamurlu tatlılar yüksek karbonhidrat içeriği ile birlikte bolca kalori içermektedir. Hava sıcaklıklarının yüksek olması da tatlının yanında asitli içecekler, limonata ya da şerbet ikram edilmesine yol açmaktadır. Tüm bunların tüketimi ise vücut balansının bozulmasına, şeker yükselmelerine ve kısa zamanda kilo artışına neden olmaktadır.



KURBAN BAYRAMI’NDA HAFİF TATLI: KADAYIFLI MUHALLEBİ



Bayramda da sağlıklı ve formda kalmak için bu tarifle bayramda sağlıklı bir tatlı hazırlayabilirsiniz:

- 250 gr kadayıf.

- 3 yemek kaşığı toz şeker.

- 1 yemek kaşığı tereyağı.

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ.

- 1 su bardağı ceviz + fındık.



Öncelikle kadayıfları ince ince kırın. Hazırlanan kadayıfları alacak bir teflon tava ya da tencerede tereyağı ve sıvı yapını koyup eritin. Şekeri ve kadayıfı ekleyerek çok hafif kızarıncaya kadar 8-10 dk. kavurun. En son küçük parçalar halinde dövdüğünüz ceviz, fındık karışımını tencereye ekleyin ve bir süre daha kavurup ocaktan alın. Başka bir kaba aktarın ve soğutun.



Muhallebi için malzemeler:



- 1 litre (yarım yağlı) süt.

- 2 adet yumurta.

- 2 yemek kaşığı nişasta.

- 3 yemek kaşığı tam tahıllı un.

- 2 yemek kaşığı toz şeker.

- 1 yemek kaşığı tereyağı.

- 2 çay kaşığı vanilya.

- 1,5 litre su.

- 2 şişe maden suyu.

- 1 adet limon ve suyu.

- Yarım limon veya 1 adet lime kabuklu dilimleri.

- 7-8 yaprak nane.

- 1 ceviz zencefil (küçük küçük dilimlenmeli).



Yumurtayı bir karıştırma kabının içinde kırın, üzerine nişasta, un ve toz şekerinizi ekleyip karıştırın. Karışımın üzerine 2 su bardağı sütü ekleyip iyice çırpın. Karışımınızı bir tencereye aktarıp orta düzey ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvama gelene kadar pişirin. Kaynamaya başladığında üzerine vanilya ve tereyağı ekleyin. Birkaç defa daha karıştırıp ocağın altını kapatın, ocaktan alıp soğumaya bırakın, karıştırarak soğutabilirsiniz. İsterseniz muhallebinize soğuduktan sonra, çilek, vişne, ahududu gibi meyveleri de karıştırabilirsiniz. İster kek kalıplarına ister bor camlara isterseniz tek porsiyonluk tatlı servislerinize altta kadayıf üstte muhallebi ve yine en üstte kadayıf olacak şekilde tatlınıza son şeklini verebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI’NDA BUNLARI GÖZDEN KAÇIRMAYIN!



- Kurban Bayramı’nda da güne mutlaka kahvaltı ile başlanmalıdır.

- Bayram telaşından genellikle öğünler atlanmaktadır ancak bu durumda evden çıkmadan önce 1 bardak kefir tüketilebilir.

- Kurban eti kesildikten hemen sonra tüketilmemelidir. Çünkü kesimden hemen sonra et lezzetsiz ve sert olur. Sindirimi oldukça zordur. 24 saat buzdolabında bekleyen et ise daha kolay pişer, daha kolay sindirilir ve çok daha lezzetlidir.

- Eti pişirirken ızgara, haşlama ve fırınlama yöntemleri tercih edilmeli, yağ ilavesi yapılmamalıdır. Kavurma ve kızartmalardan uzak durulmalıdır. Kavurma yenilecekse tereyağı, kuyruk ya da iç yağ eklenmeden kendi suyunda kısık ateşte pişirilmelidir.

- Et ızgara yapılacaksa kömürleşen kısımlar kanserojen madde oluştuğundan yenilmemeli ve et ateşten 10-15 cm uzakta pişirilmelidir. Aksi halde vitamin kayıpları olmaktadır."