Yaz sıcaklarında kurban kesim işleminin bir saati geçmemesi gerektiğine vurgu yapan Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, Kurban Bayramı'nda yanlış kesim ve kesim sonrası yanlış muhafaza nedeniyle ciddi miktarda etin ziyan olabildiğini söyledi.



Kurban kesimi ve kesimden sonra dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Ayhan, kurban kesiminin sokaklarda değil mezbahalarda, hijyen koşullarda işin ehli kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Yanlış kesim nedeniyle etin önemli bölümü hatta tamamı zayi olabilir. Kanama çok önemli, kanın vücuttan iyi boşaltılması lazım. Kanı iyi boşaltılmış hayvanın eti daha sağlıklı olur. İşin ehli bir kişi bunu bilir" dedi.



Ayhan, kurbanlıkların mezbahalarda işin ehli kişilere kestirilmesi ve kesim yeri şartlarının da mutlaka önceden kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.



KURBAN KESİLDİKTEN SONRA ET NASIL KORUNMALI?



Kesilmiş kurbanın uzun süre bekletilmemesi, iç organlarının hemen çıkartılması gerektiğini de vurgulayan Ayhan, şu uyarılarda bulundu:

"Yoksa yaz aylarında olduğumuz için ısınma yapar bu da eti bozar. Yaz aylarında kurban işleminin bir saati geçmemesi lazım. Kurbanı kestikten sonra et evlere götürülürken de çok ciddi hatalar yapılıyor. Sıcak bir eti poşete koyduğun zaman kokuşma yapar. Bu nedenle eti evinize götürdükten sonra hemen poşetten çıkarın. Klimalı bir ortamda 2-3 saat dinlendirin. Ondan sonra poşetsiz şekilde buzdolabınıza yerleştirin. Eti yerleştirdiğiniz rafların arası hava geçirecek şekilde olmalı. Kıyma veya kuşbaşı yapılması için kasaba da ikinci veya üçüncü günü götürün. İki, üç gün dolapta dinlenmiş et daha lezzetli olur. Altını çizerek söylüyorum kesinlikle hayvanı keser kesmez kıyma veya kuşbaşı yapmak için direkt kasaba götürmeyin ayrıca eti derin dondurucuya küçük parçalar halinde yerleştirin çünkü eritilmiş eti tekrar şoklamamak gerekiyor."

Kurban kesmenin bir ibadet olduğunu hatırlatan Ayhan, bundan dolayı kurbanlık seçerken dini kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Ayhan, kurban olabilmesi için sığır ve mandalarda iki yaşını, devede 5 yaşını, keçi ve koyun için bir yaşını bitirmiş olması, sağlıklı, azaları tam, besili olması gerektiğine dikkati çekti.



