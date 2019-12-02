Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği, “dünyanın yaralarını” sarıyor (Cerrahpaşa mezunları kurdu)

Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu 50-60 doktorun girişimiyle din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin ihtiyacı olan herkese sağlık hizmeti vermek, sağlıklı düşünce ve yaşamla ilgili projeler üreterek bilimin gelişmesine katkı sunmak, sağlık politikalarına yön vermek ve ulusal ile uluslararası resmi ve sivil sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yapmak amacıyla 2004'te kuruldu.



Mağdurlara sağlık yardımı misyonuyla hareket eden ve ulaşılmadık mağdur kalmayıncaya dek çalışmayı vizyon edinen derneğin faaliyet alanları arasında sağlık, ilaç, giyecek, yiyecek ve barınma yardımları ile genel ve özel sağlık taramalarının yanında, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, üniversiteler, resmi kurumlar ve STK'larla işbirliği içerisinde sağlıklı düşünce ve yaşam şartları oluşturmak ve bu temada yayınlar yapmak, toplumsal duyarlılığı artırıcı çalışmalar yapmak, belirli konularda danışmanlık vermek, başta sağlık olmak üzere çeşitli branşlarda başarılı öğrencilere yardım yer alıyor.



Bugüne kadar yurt dışında çeşitli projelerde imzası bulunan dernek, Açe'deki sel felaketinden sonra bölgeye intikal ederek 35 yataklı ve 3 ambulanslı Malahayati Hastanesini faaliyete sokarak, yerel halka hizmet verdi.



Keşmir ve Pencap'taki deprem ve sel felaketlerinin ardından bölgede çalışan dernek, Nijer, Somali, Çad ve Komor Adaları'na yardım ulaştırmayı sürdürüyor.



Ayrıca, Beykoz, Ümraniye, Yavuztürk ve Kaynarca'da 700'e yakın, sağlık güvencesi olmayan, savaş ve doğal afet gibi nedenlerle Türkiye'ye göç eden kişilerin yanı sıra Rize'nin İkizdere ve Sivas'ın Gürün ilçelerindeki vatandaşlara da KBB, radyoloji, çocuk, göz ve göğüs hastalıkları alanlarında sağlık taraması hizmeti veren dernek, Bingöl'de de halka yönelik sağlık semineri düzenledi.



KBB, CERRAHI, ÜROLOJİ, KADIN HASTALIKLARI GİBİ BRANŞLARDA HİZMET VERİYORLAR

Poliklinik çalışmalarda kullanılan cihazları, sarf malzemeleri ve tüm ilaçları Türkiye'den götüren dernek, vatandaşlara tansiyon ölçümü, EKG çekimi, dahiliye, çocuk hastalıkları, KBB, genel cerrahi, üroloji, kadın hastalıkları, doğum, göz ve diş branşlarında poliklinik hizmetleri veriyor.



Kurulduğu günden bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde verdiği hizmetler kapsamında 12 bin 177 ultrason çekimi, 5 bin 229 cerrahi ameliyat, 27 bin 404 göz muayenesi, 8 bin 392 katarakt ameliyatı, 23 bin 548 diş çekimi, 22 bin 666 KBB muayenesi ve 12 bin 131 KBB ameliyatını gerçekleştiren dernek, Nijer, Çad, Makedonya, Arnavutluk, Afganistan ve Uganda'da 39 bin 540 çocuğun sünnetini yaptı.



Dernek, ilerleyen dönemlerde kardiyoloji, dermotoloji, ortopedi ve plastik cerrahi branşlarını da sağlık hizmetlerine dahil etmeyi planlıyor.



"NİJER'DE EN ÇOK AMELİYAT YAPAN EKİBİZ"



Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği Başkanı ve Kulak Burun Boğaz (KBB) Operatörü Dr. Abdullah Daştan, 50-60 kişilik doktor grubu olarak, dernek kurulmadan önce 1990'larda Irak'ta, 1999'da ise deprem bölgesi Gölcük'te gönüllülük esasıyla çalıştıklarını anlattı.



Derneği, yardım faaliyetlerinde karşılaştıkları çeşitli zorluklar nedeniyle kurma kararı aldıklarını belirten Daştan, derneğin isminin "Kutup Yıldızı" olmasının sebebini ise, "Kutup yıldızı dünyanın her yerinden görülebilen, sabit, parlak bir yıldız. Biz de faaliyet alanı sabit, hizmet veren ve dünyanın her yerine yardım ulaştırmak isteyen doktorlar olarak bu ismi seçtik." şeklinde anlattı.



Daştan, derneğin yaklaşık 250 doktor üyesi bulunduğunu aktararak, yalnızca sağlık alanında değil farklı STK'larla iş birlikleri kapsamında Afrika Kıtası'nda su kuyusu açma ve kurban yardımı faaliyetlerinde de bulunduklarını ifade etti.



Daştan, "Nijer'e 6 yardım derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu proje kapsamında 6 ayda bir gidiyoruz. Şu ana kadar 25 kez toplam 60 personelle gittiğimiz gittiğimiz ülkede, bine yakın katarakt ameliyatı, 500'e yakın büyük cerrahi ameliyatlar, KBB ile diş muayeneleri ve operasyonları, kadın doğum ameliyatları, radyolojik faaliyetler ve sünnet gibi birçok alanda sağlık hizmeti vererek, en çok ameliyat yapan ekibiz." diye konuştu.



Değişik konularda sağlık seminerleri de düzenlediklerini belirten Daştan, "Yakında 1,5 yıldır kuruluşu üzerinde çalıştığımız, 23 sağlık STK'sını bir araya getirdiğimiz Türkiye Sağlık STK'ları Platformumuzun (TÜSEP) tanıtımını yapacağız. Hedefimiz tüm sağlık STK'larını bir araya toplayarak, Türkiye'deki ve dünyadaki sağlık alanında sivil bir inisiyatif olarak söz söyleme hakkına kavuşmak." dedi.



Abdullah Daştan, yardım toplayan bir dernek olmadıklarının altını çizerek, "Biz doktorlar olarak, 'yurt dışına gidiyoruz.' diyerek vatandaştan nakdi yardım almıyoruz. Farkımız bu. Ancak bizim iş birliği yaptığımız yardım dernekleri bu yardımları topluyorlar. Derneğimiz, doktorların bir araya gelerek, 'mesleğin zekatı' mantığıyla çalıştığı, ameliyat, muayeneler ve diğer faaliyetlerin masraflarını kendi ceplerinden karşıladıkları bir topluluk. Doktor üyelerimizin bir kısmının sağlık malzeme şirketleri de var. Onlar bize gerekli tıbbi malzeme bağışı da yapıyorlar." şeklinde konuştu.