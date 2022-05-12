Kuzey Kore'de ilk kez Covid-19 vakası tespit edildi

Kuzey Kore ilk corona virüs vakasını duyurdu. Halihazırda sert kontrollerin yapıldığı ülkede kısıtlama kararı alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.05.2022 - 09:42

Kuzey Kore'de ilk kez Covid-19 vakası tespit edildi

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Resmi Kore Merkezi Ajansı'nın (KCNA) haberinde, 'nin başkenti Pyongyang'daki hastalardan alınan örneklerde Covid-19'a rastlandığı duyuruldu.

Haberde, kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edildi.

Tespit edilen vakaların ardından ülkede "acil durum" ilan edildi. Aralarında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bulunduğu üst düzey yetkililerin salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda, maksimum acil salgın önleme sisteminin uygulanması kararı alındığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Kim, toplantının ardından salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde "sokağa çıkma yasağı" uygulanması çağrısı yaptı.

Salgının üstesinden gelineceğini vurgulayan Kim, sağlık çalışanlarını iş yerlerinde ve evlerde dezenfeksiyon çabalarını hızlandırmaya ve salgına karşı tüm tıbbi ekipman ve malzemeleri kullanmaya çağırdı.

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