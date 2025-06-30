Laparoskopik ne demek? Laparoskopik cerrahi hangi durumlarda uygulanır?

Laparoskopik, karın içi organlara küçük kesilerle ulaşarak yapılan kapalı ameliyatları ifade eder. Bu yöntem, “laparoskop” adı verilen ince ve ucunda kamera bulunan bir cihazla gerçekleştirilir. Laparoskop, vücut içine yerleştirilerek doktorun monitör üzerinden net bir şekilde iç organları görmesini sağlar.



LAPAROSKOPİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI



Geleneksel açık ameliyatlara kıyasla birçok avantaj sunan laparoskopik yöntem, günümüzde özellikle jinekolojik ve sindirim sistemi ameliyatlarında yaygın olarak tercih edilmektedir. İşte başlıca avantajları:



Daha az ağrı: Küçük kesiler sayesinde ameliyat sonrası ağrı daha azdır.



Kısa hastanede kalış süresi: Hastalar genellikle aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilir.



Hızlı iyileşme: Günlük yaşama dönüş süresi oldukça kısadır.



Daha az enfeksiyon riski: Açık ameliyatlara göre daha düşük risk taşır.



Estetik görünüm: Büyük ameliyat izleri yerine minimal izler kalır.



HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?



Laparoskopik cerrahi, birçok alanda uygulanabilir. En yaygın kullanıldığı durumlar şunlardır:



Safra kesesi alınması (laparoskopik kolesistektomi)



Apandisit ameliyatı



Yumurtalık kistlerinin alınması



Endometriozis tedavisi



Fıtık ameliyatları



Bağırsak cerrahileri