Lenf bezleri neden büyür?

Vücutta yaygın olarak bulunan ve bağışıklık sisteminde önemli görevler üstlenen lenf bezleri, dolaşım sisteminin bir parçası. Lenfatik sistem, normal dolaşım sisteminin sirküle ettiği kandan çıkan ve dokulara sızan fazla plazmayı tekrar dolaşım sistemine kazandırmakla görevli. Lenf bezleri, lenfatik sistem içinde belli aralıklarla var oluyor. Vücutta yaklaşık 500-600 kadar lenf bezi var. Bunlar koltuk altları, kasıklar, karın içi, göğüs içi, çene altı, boyun gibi yerlerde.



Lenf bezlerinin ayrıca vücudun zararlı patojenlere karşı dayanıklılığını artırmak ve vücudu patojenlerden korumak gibi görevleri de var. Lenf sisteminin görevi ise vücudu mikroplardan korumak ve tümör hücrelerinin vücuda yayılmasına engel olmak.



LENF BEZLERİ EN ÇOK ENFEKSİYONLAR NEDENİYLE ŞİŞİYOR



Gerek çocuk gerekse erişkinlerde lenf bezi büyümelerinin en önemli nedeninin enfeksiyonlar olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Ünüvar, ancak lenf bezlerinde bakteri, virüs, mantar, parazit gibi zararlı faktörlerin ve tümörlerin vücuda yayılması sırasında da büyüme görülebildiğini belirtiyor ve lenf bezlerinin çok daha ciddi hastalıklar nedeniyle de büyüdüğünü vurguluyor:



“Çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu, farenjit, konjoktivit, diş eti enfeksiyonları, deri enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları ve genital bölge enfeksiyonları ilgili bölgelerde lenf bezi büyümesinin görülmesine neden olabilir. Ayrıca lenf bezleri, lenfoma ve lösemi gibi malign hastalıklar nedeniyle de büyüyebilir.”

Çocuklarda en sık karşılaşılan büyümenin ise boyun bölgesindeki lenf bezlerinde meydana geldiğini ifade eden Dr. Ünüvar, “Çünkü üst solunum yolunda yaşanan viral enfeksiyonlar boyun bölgesini direkt etkiler. Başlıcaları ise; enfeksiyoz mononükleoz, kızamıkçık, kızamık, enterovirüsler, adenovirüs, suçiçeği ve sitomegalovirüs enfeksiyonlardır. Bademcik iltihaplarına da neden olan streptokoklar başta olmak üzere, stafilokoklar, difteri, sistemik hastalığa da neden olan tifo, brusella, tüberküloz, mikobakteri, sifiliz gibi etmenler de bakteri enfeksiyonları arasında sayılabilir. Ayrıca toksoplazma, sıtma, kene ısırığı ve mantar hastalıkları da lenf bezi hastalığına neden olan diğer faktörlerdir. Lenf bezlerinin büyümesi halinde çocuk, vakit kaybetmeden bir çocuk hastalıkları uzmanına gösterilmelidir” diyor.Lenf bezi büyümelerinde tanının muayene, laboratuvar ve ultrasonik araştırmalar sonucu konulduğunu aktaran Ünüvar, “Lenf bezleri ele sert, hareketli ya da hareketsiz gelişine göre değerlendirilir. Ayrıca bunların kıvamına, ağrılı, ağrısız oluşuna, kızarıklığına veya normal görünüşüne göre de değerlendirilme yapılabilir. Eğer ilgili bölgeye yakın bir enfeksiyon varsa, lenf büyümesinin nedeni büyük olasılıkla bu duruma bağlanır. Çünkü lenf bezleri, bazen tüm vücudu ilgilendiren bir virüs veya bakteri hastalığı nedeniyle de büyüyebilir. Ancak çocuklarda lenf bezi büyüme vakaları büyük oranda enfeksiyonlara bağlı olarak karşımıza çıkıyor” ifadesini kullanıyor.İncelemelerin ardından hastaya, anti enfektif ajanlar verilerek tedavi edildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, çocukluk hastalıklarında ise hiç tedavi uygulanmasa da, bazen lenf bezlerindeki şişliklerin kendiliğinden kaybolduğunu belirterek şöyle konuşuyor:“Fakat tümörlere bağlı olan büyümelerde, ilgili tümöral hastalığa özel tedavi uygulanır. Hastalar koltuk altı, ense, kasık, çene altı ve boyun gibi bölgelerinde, ele gelen ceviz büyüklüğü veya daha irileşmiş sertlikler fark ederse, telaşa kapılmadan bir doktora Başvurmalıdır. Böyle aşamadaki hastalar uzman desteğiyle kısa sürede tedavi, edilebilir. Fakat enfeksiyon sebepli lenf bezleri erken müdahale ile tedavi edilmezse herhangi bir gecikme durumunda cerrahi operasyona gerek duyulacağı bilinmelidir.”