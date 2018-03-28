Lenfoma ve lösemide kullanılacak ilk biyobenzer ilaç Türkiye'de

TRPHARM İlaç, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların, yerli yatırımcı ve üreticiye çeşitli kolaylıklar sağlanarak Türkiye'nin özellikle ilaç üretimi, klinik araştırmalar ve Ar-Ge faaliyetlerinde bölgesinde lider olmasını hedefleyen çalışmaları kapsamında, hematoloji-onkoloji alanında ilk biyobenzer ürün için harekete geçmişti.



HODGKİN-DIŞI LENFOMA VE KLL’DE KULLANILACAK



Firmanın bu faaliyetleri sonucu Türkiye'de ruhsat alan biyobenzer ürün, tümör hücrelerinde bulunan çeşitli hedef moleküllere yönelik geliştirilen ve "monoklonal" olarak isimlendirilen antikorlardan oluşuyor.



İlaç, bağışıklık sistemi hücrelerinde başlayan bir kanser türü "hodgkin-dışı lenfoma" (NHL) ve "vücudun savunma hücreleri akyuvarların bir alt tipi olan lenfositlerden kaynaklanan kan ve kemik iliği kanseri" olarak tanımlanan kronik lenfositik lösemi (KLL) tanısı alan hastalarda kullanılabilecek.



"TEKNOLOJİ TRANSFERLERİ DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"



TRPharm Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Göker, TRPharm ve DRL şirketlerinin Türkiye'de stratejik iş birliğine 2016'da başladığını belirterek, "Anlaşmanın şartları uyarınca, DRL'nin biyobenzer ürün portföyü ruhsatlandırma ve satış/pazarlama açısından TRPharm tarafından temsil ediliyor. TRPharm ayrıca tesis yatırımının tamamlanmasının ardından teknoloji transferlerini gerçekleştirerek, hücreden itibaren biyoteknolojik etken madde ve bitmiş ilaçları da Türkiye'de üretecek" bilgisini verdi.



TÜRKİYE İLAÇ PAZARI NASIL ETKİLENECEK?



Göker, biyobenzer ürünlerin Türkiye'ye gelmesinin ülke ekonomisine de fayda sağlayacağının altını çizerek, "Biyobenzer ilaçlar, mevcut ürünlere kıyasla aynı etkiye sahip olmakla birlikte daha ekonomik. Bu önemli bir avantaj. Bunun yanı sıra biyobenzerlerin ülkeye girmesiyle teknoloji transferi de sağlanacak ve üretimin Türkiye'de yapılmasıyla birlikte ihracat potansiyeli de artacak. Böylece ithal ürünlerden oluşan Türkiye ilaç pazarı, ihracat eden noktaya gelecek" diye konuştu.



VİDEO: SİLİKONLA MEME BÜYÜTMEDE KANSER RİSKİ