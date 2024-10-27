Lensle denize girdi, sağ gözünü kaybetti!

ABD'de yaşayan 23 yaşındaki Brooklyn McCasland, Ağustos ayında arkadaşlarıyla Alabama'da bir plaja gittik. birkaç gün sonra 'hayatında hissettiği en kötü acıyı' yaşamaya başlayan kadının hayatı, plaj gezisinde yaptığı basit bir hatayla kâbusa döndü.



Brooklyn, denize girdiği sırada kontakt lenslerini çıkarmayı unuttu. Genç kadın tatil dönüşü şiddetli göz ağrıları başlayınca doktora gitti.





ilk başta doktorlar tarafından gözünde kum olduğu söylendi, daha sonra basit bir enfeksiyon olduğu iddia edilerek göz damlası ve antibiyotik verildi.



Ancak gözünün dış tabakası bulutsu bir görünüm almaya başladı.



Genç kadının gözünü tarayan ve beyaz, bulanık madde parçacıkları gören uzman, parazitlerin genç kadının korneasına yerleştiğini tespit etti.





"20 YILDIR LENS KULLANIYORDUM TEHLİKEYİ BİLMİYORDUM"



Acanthamoeba adı verilen bu mikroskobik canlıların, deniz suyundan lenslerin altına sızarak gözün dokusunu tahrip ettiği belirlendi. Sağ gözündeki görme yetisini kaybeden McCasland, şimdi 5 bin dolarlık bir kornea nakli bekliyor. Tedavi masrafları şimdiden 62 bin doları buldu. McCasland, "20 yıldır lens kullanıyorum ve hep lensle duş aldım, yüzdüm. Bu riski bilmiyordum" diye konuştu.



ABD'de her yıl 1500 kişi parazit enfeksiyonuna yakalanıyor; vakaların yüzde 90'ı kontakt lens kullanıcılarında görülüyor.