Limbik sistem nedir, görevleri ve bölümleri nelerdir?

LİMBİK SİSTEM NEDİR?



İnsanların hayatta kalma içgüdülerini tetikleyen limbik sistem; beslenme, korunma, savunma, anı biriktirme, öğrenme, cinsel istek, uyku düzeni, stres ve üreme isteği gibi duygusal ve fiziksel tepkimelerin yönetiminden sorumludur. Bunun yanı sıra, koku alma ve uzun ve kısa süreli hafıza yönetimi de beynin bu alanında gerçekleşir.

Limbik sistemi oluşturan yapıların işlevini yitirmesi veya bir travmaya bağlı olarak zarar görmesi sonucunda, kişinin yaşamını ciddi anlamda etkileyebilecek rahatsızlıklar meydana gelebilir.

Limbik sistem; hipotalamus, amigdala, talamus ve hipokampus olmak üzere dört ana bölgeden oluşur.

LİMBİK SİSTEMİN GÖREVLERİ

Limbik sistem sinir ağları, duygu, davranış, motivasyon, hafıza oluşumu, koku alma, uyku (rüya görme), iştah, cinsel dürtü dahil olmak üzere çeşitli fizyolojik ve psikolojik işlevleri kontrol etmek için diğer beyin yapılarıyla uyum içinde çalışır. Limbik sistemin görevleri şu şekilde özetlenebilir:

-Hafıza konsolidasyonu ve hatırlama,



-Cinsel istek,



-Duyguların, duygusal tepkilerin değerlendirilmesi ve işlenmesi,

-Ağrıya karşı duygusal tepki,

-Agresif ve mücadeleci davranışların düzenlenmesi,

-Tehditlerin farkına varmak ve bedene mücadele et ya da kaç mesajını vermek,

-Koku alma duyusu,

-Bazı motor davranışların kontrolü.

-Limbik sistem aynı zamanda duygular ve fiziksel tepkiler arasındaki bağlantıyı da kuran yapıdır.

LİMBİK SİSTEM HASTALIKLARI NELERDİR?



Limbik sistemde yer alan yapılara zarar gelmesi, ciddi rahatsızlıklara ve hastalıklara neden olabilir. Limbik sistemin zarar görmesi halinde meydana gelebilecek hastalıklarının bazıları şunlardır:

-Depresyon,

-Yeme bozuklukları,



-Alzheimer,

-Demans,

-Hafıza sorunları,

-Öfke ve şiddet sorunları,

-Anksiyete bozuklukları,



-Cinsel problemler,

-Kluver-Bucy sendromu,

-Amnezi.