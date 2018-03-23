Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrenci ve aileler dikkat!

TEOG yerine gelen Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) bu yıl ilk kez girecek olan 8. sınıf öğrencisi, şu ana kadar yaptıkları hazırlıkların bu sınav için yeterli olup olmayacağını merak ediyor. Öğrenciler bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da yol haritalarını belirlemeye çalışıyor.



Psikolojik Danışman Hande Bakır, bazı değişiklikler olsa da sınavın nihai amacının değişmeyeceğini vurguluyor. “Sınavın amacı öğrencilerin edindikleri bilgi düzeyini ölçmek, öğrenilenleri sınamaktır” diyen Bakır, 2 Haziran’da gerçekleşecek LGS’ye hazırlanan öğrencilere ve ailelerine, son aylarını nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda şu önerilerde bulunuyor:



ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?



DÜZENLİ ÇALIŞIN: Tam öğrenmenin gerçekleşmesi ve konuların özümsenmesi için düzenli çalışın. “İşleyen demir ışıldar” sözünü kendinize sık sık hatırlatarak, programlı ve planlı olmaya, ertelemeden hedefler koyarak çalışmaya özen gösterin.



SORU SAYISINA ODAKLANMAYIN: Zorlandığınız konuları ya da eksikleri belirleyerek çalışın; çözülen soru sayısına odaklanmak yerine amacınıza ve ihtiyacınıza uygun sorulara yönelin. Hataların neden kaynaklandığını belirleyin. Aksi takdirde konuyu anlamadan sadece test çözmek ya da ısrarla aynı konudan soru çözmek, çalışmayı verimli kılmaz. Aralık ayında MEB’in yayınladığı örnek soruları inceleyip, önceki yıllarda çıkmış soruları çözmeye zaman ayırın.



ÖNCELİKLERİNİZİ DOĞRU BELİRLEYİN: Zamanı verimli şekilde kullanmak için günlük aktiviteleri ve çalışmaları listeleyin: Hangi aktiviteleri hangi sıra ile yapacağım; bugün hangi konuları ne kadar süre çalışmalıyım; kendime, dinlenmeye ne kadar vakit ayırmalıyım vb.



EZBERLEMEYİN, ÖĞRENİN: Sınavda öğrencilerden okuduklarını anlamaları, edindikleri bilgiyi kullanarak sonuca ulaşmaları bekleniyor. O nedenle soruları çözerken sizden tam olarak ne istendiğinden emin olmalı, ezberden kaçınmalısınız. Bilgiyi, neden-sonuç ilişkisi kurarak öğrenmeye çalışın.



DENEME SINAVLARINI ÖNEMSEYİN: Önceki yıllardan farklı olarak sınav sözel ve sayısal olarak iki bölümden oluşacak. Bu nedenle her iki oturuma ayrılan süreleri iyi kullanmak gerekecek. Yeni sınav sistemine alışmak için pratik yapmalı, deneme sınavlarını önemsemelisiniz. Süre tutarak çalışmak da faydalı olur.



EN ETKİN ÖĞRENME HATA YAPMAK: Hatalar en etkin öğrenme yollarından biridir. Hata yapmak sizi korkutmasın; moralinizi bozmadan soru çözmeye, pratik yapmaya devam edin, yaptığınız yanlışların üzerine giderek nedenlerini tespit edin.



RUH VE BEDEN SAĞLIĞINIZI KORUYUN!



BESLENME VE UYKUYA DİKKAT: Sınava hazırlanan öğrencilerin ruh ve beden sağlığını koruması büyük önem taşıyor. Hem sınav hazırlığı hem de sınavdaki performansınız açısından uyku ve beslenmenize dikkat edin. Çalışırken dinlenme araları verin, uzun süre uykusuz kalmayın. Protein, sebze, meyve ağırlıklı beslenin, bol su için, daha az şeker içeren yiyecekler tüketin.



“MATEMATİĞİ ANLAMIYORUM” DEMEYİN: Kaygıyı azaltmaya yönelik teknikler (kontrollü nefes alma egzersizleri gibi) kullanın. Olumsuz düşünceleri fark edip onlara karşı alternatif açıklamalar getirin. “Matematiği hiç anlamıyorum zaten” yerine “Matematikte anladığım ve anlamadığım konular var, yeterince çalışırsam başarabilirim, bunun için neler yapabilirim?” demek, stresi yönetmenize yardımcı olur.



HAYALLER KURUN: Kendinizi sevdiğiniz bir şeyle ya da etkinlikle ödüllendirmek, geleceğe dair hayaller kurmak, planlamalar yapmak da motivasyonu artırmada olumlu katkılar sağlayabilir.



ANNE VE BABALAR NE YAPMALI?



“BU SINAV GELECEĞİN” DEMEYİN: Sınavdaki başarısını gelecekteki başarısı ile eş tutmak öğrencilerin üzerindeki baskıyı artırıyor. Anne babalar sınav hakkında konuşurken; “Bu sınav geleceğin için çok önemli, çok çalışmalısın!”, “Böyle gidersen istediğin okula gidemeyeceksin” gibi söylemlerden kaçınmalı.



RAHATLAMASINA İZİN VERİN: Bazen çalışma temposu öğrencileri yorabilir, performanslarında değişimler olabilir. Böyle durumlarda dinlenme, farklı aktiviteler yapma, sosyalleşme ve arkadaşları ile vakit geçirme gibi ihtiyaçlarını görmek ve bunlara olanak sağlamak onlara iyi gelecektir.



ÇABALARINI ALKIŞLAYIN: Çocuklar, en çok anne babalarını mutlu etmek ve gururlandırmak isterler. Onlardan aldıkları olumlu geri bildirimler ile kendilerini daha iyi hisseder ve güçlenirler. Bu nedenle; anne ve babalar, çocuklarının sınava hazırlanırken sergilediği doğru davranışları onlarla paylaşmalı, gösterdikleri çabaya vurgu yapmalı, onları yüreklendirmeli.



EMPATİ KURUN: Gelişimsel ve yaş dönemi özelliklerini dikkate alarak davranmak, anlayış göstermek, büyümenin getirdiği bazı zorluklarla baş edebilmelerine destek olmak; onların kaygılarını azaltacaktır.



OKULLARI TANITIN: Çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun lise hedeflerini belirlemelerine, okullar hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilirsiniz.



SINAV KILAVUZUNU TAKİP EDİN: MEB tarafından yayınlanacak Sınav Kılavuzunu detaylı bir şekilde okuyup, mutlaka bilgi sahibi olun.