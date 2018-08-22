Lösemiyle mücadele eden çocuklar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kendilerine tahsis ettiği doğal ürünler bahçesindeki alanda kendi meyve ve sebzelerini yetiştirme imkanı buluyor.



Mayıs ayında bahçeye meyve sebze fidelerini diken lösemi hastası çocuklar, olgunlaşan domates, salatalık, biber ve yeşil fasulye gibi ürünleri toplamaya başladı.



Haftanın belirli günleri aileleriyle beraber bahçeye gelen çocuklar, hem emek verdikleri meyve ve sebzeleri toplamanın mutluluğunu yaşıyor hem de organik beslenme imkanı buluyor.



Ayrıca bahçede yetişen ürünler, LÖSEV çatısı altındaki ailelere de ulaştırılıyor.



LÖSEV Kayseri Şubesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Arzu Çokeken, LÖSEV'in Ankara'da Lösemili Çocuklar Köyü bulunduğunu, buradaki çocukların toprakla, tarımla uğraşırken nasıl mutlu olduklarını gözlemleme imkanı bulduklarını söyleyerek şöyle konuştu:



“REHABİLİTASYON İÇİN TOPRAK VE TARIM ÇOK GÜZEL BİR YÖNTEM”



"Ürünlerimizi yavaş yavaş toplamaya başladık. Çocuklar burada hoş ve keyifli vakit geçiriyor. Çocuklarımızın rehabilite olması için toprak ve tarım çok güzel bir yöntem. Ayrıca erişkin kanser hastalarımız da bizlere katılıyor. Kanser hastalığının sağlıklı beslenmeyle ilişkisi yüzde 30. Bu nedenle çocuklarımızın katkılı olmayan, zirai tarım ilaçlardan arındırılmış doğal ürünlerle beslenmeleri gerekiyor. Bu bahçe bu anlamda da çok anlamlı. Topladığımız ürünleri ailelerimize ulaştırıyoruz. Organik tarım yapıyoruz, organik tohumlar kullanılıyor, zirai tarım ilacı kullanmıyoruz. Organik üretim sertifikası bulunmayan hiç kimse burada tarım yapamıyor. Toprağımız ilaçsız olduğu için bereketli ve kirlenmemiş durumda. Ailelerimiz ve çocuklarımızla, keyifle, rahatlıkla topladığımız ürünleri tüketiyoruz."



Lösemi hastası 9 yaşındaki Elif Nur Kuzay da doğal ürünler bahçesinde güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.



Toprakla uğraşmayı sevdiğini anlatan Kuzay, "Arkadaşlarımla domates, salatalık ve biber topluyoruz. Burayı bize verip destek olduğu için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.



Lösemiyi yenen 20 yaşındaki Muharrem Sarı ise Erciyes Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde okuduğunu ve 2006 yılında lösemiye yakalandığını anlattı.



LÖSEV'in de desteğiyle kanseri yendiğini anlatan Sarı, doğal ürünler bahçesinde lösemiyle mücadele eden diğer çocuklarla hem dinlendiklerini hem üretim yaptıklarını kaydetti.



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