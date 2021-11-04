Lösev’den farkındalık çağrısı: #lösemili1çocuğunhayali

Her Şey Bir Çocuğun Hayali ile Başladı; Bundan tam 24 yıl önce tedavi gördüğü hastane odasından haftalarca dışarıya çıkamayan lösemili çocuklar Şirin Babaları Dr. Üstün EZER’den odalarına bir televizyon istedi. Ancak hastane yönetimi bu isteği geri çevirince Dr. Üstün EZER ve arkadaşları LÖSEV’i kurarak çocukları hayallerine kavuşturdu. 8 Kasım 1998 de kurulan LÖSEV kuruluş gününü 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olarak lösemili çocuklara ve ailelerine armağan etti.



Bu yıl da “Maskemi Atarım Hayalime Koşarım” mesajı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı hafta boyunca tüm Türkiye’de birbirinden farklı etkinliklerle, çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen lösemiye dikkat çekmeye devam edecek. Haftanın ve löseminin rengi olan TURUNCU RENGİ ve birçok farklı etkinlik ile tedavisi süren çocuklara umut aşılanırken, lösemiyle mücadelede bireylere ve topluma düşen görevler vurgulanacak.



Tüm kurum ve kuruluşların, okulların, üniversitelerin destekleri ile hayata geçen 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında büyük şehirlerimizde gece aydınlatılan birçok bina, geçit, köprü, gökdelen, anıt, yüzlerce nokta turuncu ışıklandırmalarıyla haftaya destek verecek. Okullarda ders zillerinin LÖSEV Marşı olarak çalacağı haftada LÖSEV tarafından Kasım ayı boyunca farkındalık seminerleri düzenlenecek.



İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde açılan LSV Dükkân stantlarında anne el emeği ürünlerin satışı ile tedavi gören çocuklara destek sağlanacak.



LÖSEV TURUNCU MASKE İLE HAFTAYA DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYOR



Halkın ve kurumların yanı sıra sosyal sorumluluk sahibi birçok markanın mağaza ve vitrin mankenleri ile çalışanlarının hafta boyunca turuncu maske takarak destek vereceğini şimdiden duyurmaya başladı. Üniversitelerde aktif gönüllülerin kurduğu LÖSEV Fayda Kulüpleri, LÖSEV - Milli Eğitim Bakanlığı protokolüyle tüm okullarda yürütülen İnci Projesi kapsamında Kardeş Okullarda öğrenciler birbirinden renkli etkinliklerle lösemili kardeşlerine destek verirken, LÖSEV irtibat bürolarının bulunduğu 9 büyük şehirde büyük kortej ve şenlikler gerçekleştirilecek. Haftanın finalinde ise Tüm Türkiye’ye umut aşılayacak haberler ardı ardına paylaşılıyor olacak.



LÖSANTE’DE TEDAVİ GÖREN VE İYİLEŞEN TAM 178 LÖSEMİLİ ÇOCUK MASKE ATIYOR!



İstanbul, Ankara ve Nevşehir gezilerinde tedavisini tamamlamış çocuklara özel sürpriz eğlenceler ve Maske atma partileri düzenlenecek. İyileşen çocuklar Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’e büyüdüklerinde sağlıklı bir gelecek kurmak için çalışacaklarına söz verecek.



Destek olmak isteyen herkes LÖSEV’in sosyal medya hesaplarını takibe alarak, #lösemili1çocuğunhayali etiketi ile hafta boyunca paylaşımlar yapabilir, etkinliklere katılarak lösemiye dikkat çekebilir ve bu mücadelede çocukların sesi olabilirler.



Ayrıntılı bilgi için www.losev.org.tr den 0312 447 06 60 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.

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