Madagaskar'ın bitkisel corona virüs ilacı kapsül olacak

Madagaskar Covid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel ilacı kapsül formunda üretecek.



Ulusal basındaki haberlere göre, şu ana kadar sıvı bitkisel karışım olarak üretilen ilaç, ülkenin bağımsızlığının 60. yılının kutlanacağı 26 Haziran'da açılacak Pharmagalasy adlı fabrikada Covid Organics Plus (CVO +) adıyla kapsül formunda üretilecek.



Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni fabrikanın ilk ürününün CVO + olacağını, fabrika sayesinde ülkesinin sadece Hint okyanusunda değil tüm dünyada eczacılık piyasasında yer bulacağını ifade etti.



Rajoelina, fabrikada 3 yıl içinde 10'dan fazla ilaç üretileceğini kaydetti.



Diğer yandan, Madagaskar'da salgının başlangıcından bu yana 1513 kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi.



Virüse yakalanan 618 kişi iyileşirken, 13 kişi hayatını kaybetti.



SITMADA ETKİLİ ARTEMİSİA BİTKİSİNDEN GELİŞTİRİLDİ

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.



Madagaskar, talep üzerine CVO'dan Haiti dahil 20'ye yakın ülkeye göndermişti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Covid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.



Rajoelina da DSÖ'ye, ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu.

