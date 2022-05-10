Madenciliğe son verin!

Royal Society of Chemistry tarafından yürütülen yeni bir kampanya, tüketici teknolojisinde kullanılan malzemeler için madencilik yapmaya devam etmenin sürdürülemezliğine dikkat çekiyor. Yalnızca 2021'de dünyanın atılan elektronik dağının, Çin Seddi'nden daha fazla, 57 milyon ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'daki savaş da dahil olmak üzere jeopolitik huzursuzluk, elektrikli araç pillerinde önemli bir unsur olan nikel gibi malzemelerin fiyatlarında büyük artışlara neden oluyor. Metal piyasasındaki bu oynaklık “tedarik zincirlerinde kaosa” da neden oluyor. Pil teknolojisindeki bir diğer önemli bileşen olan lityumun fiyatı, talepteki artışla birlikte 2021 ile 2022 arasında neredeyse yüzde 500 arttı.



Royal Society of Chemistry Başkanı Profesör Tom Welton, “Teknoloji tüketim alışkanlıklarımız son derece sürdürülemez durumda ve bu, ihtiyaç duyduğumuz ham elementleri tüketme riskiyle karşı karşıya bıraktı. Hükümetlerin ve işletmelerin, dünyanın büyüyen e-atık kriziyle mücadele edebilecek ve tedarik zincirleri üzerindeki yükü hafifletebilecek döngüsel bir ekonomi geliştirmek için acilen daha fazlasını yapması çok önemli” diyor.

İNSANLAR ŞİKAYETÇİ AMA BİLGİSİZ



Royal Society of Chemistry’nin yeni araştırması, tüketicilerden daha sürdürülebilir teknoloji için artan talep olduğunu da ortaya koydu. 10 ülkede 10 bin kişiyle yapılan çevrimiçi bir ankette, katılımcıların yüzde 60'ı, ürünün sürdürülebilir bir şekilde yapıldığını bilselerdi tercih ettikleri teknoloji markasının rakibine geçme olasılıklarının daha yüksek olacağını söyledi. Anket ayrıca insanların kendi e-atıkları ile nasıl başa çıkacaklarını bilmediklerini de ortaya koydu.



Ankete katılanların çoğu, evlerinde bulunan kullanılmayan cihazların çevresel etkisinden endişe duyduklarını, ancak bunlarla ne yapacaklarını bilmediklerini veya geri dönüşüm planlarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını söyledi.



Şu anda e-atıkların yüzde 20'sinden daha azı toplanıp geri dönüştürülüyor ve her yıl yaklaşık 2 milyon ton büyüyor.