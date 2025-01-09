Magnezyum eksikliği nedir, neden olur, belirtileri nelerdir? Magnezyum takviyesi nasıl kullanılır?

Magnezyum vücudun üretemediği temel bir mineraldir. Vücut üretmediği için onu beslenme yoluyla elde etmeniz gerekir ya da takviye ürünlerden destek almanız gerekir.

Magnezyum; enerji üretimi, kan basıncının düzenlenmesi, sinir sinyali iletimi ve kas kasılması da dahil olmak üzere 300'den fazla temel metabolik reaksiyonda rol oynar. Düşük magnezyum seviyeleri, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, osteoporoz ve migren gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. İhtiycaca göre pek çok magnezyum çeşidi bulunur;

HANGİ SAĞLIK SORUNUNA HANGİ MAGNEZYUM?

Magnezyum Sitrat: Magnezyum sitrat, sitrik asitle bağlanmış bir magnezyum formudur. Bu asit turunçgillerde doğal olarak bulunur ve onlara ekşi, ekşi tatlarını verir. Magnezyum takviyelerinin en popüler türlerinden biridir. Vücudunuz tarafından kolayca emilir. Esas olarak magnezyum seviyelerini yükseltmek ve kabızlığı tedavi etmek için kullanılır.

Magnezyum Oksit: Magnezyum ve oksijenin birleşmesiyle oluşan bir tuzdur. Bu tür, magnezyum eksikliklerini önlemek veya tedavi etmek için genellikle kullanılmaz. Çünkü bazı çalışmalar sindirim sisteminiz tarafından zayıf bir şekilde emildiğini bildirir. Magnezyum oksit; mide ekşimesi ve kabızlık gibi sindirim şikayetlerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Magnezyum Klorür: Sodyum ve magnezyum da dahil olmak üzere diğer elementlerle iyi bir şekilde bağlanarak tuzlar oluşturan ve klor içeren bir magnezyum tuzudur. Mide ekşimesi, kabızlık ve düşük magnezyum seviyelerini tedavi etmek için kullanılır.

Magnezyum Laktat: Laktik asitin magnezyumla birleşmesi sonucu oluşan tuzdur. Esasında, asitliği düzenlemek ve yiyecek ve içecekleri güçlendirmek için bir gıda katkı maddesi olarak kullanılır. Takviye gıda olarak kullanım için çok fazla tercih edilmez.

Magnezyum Malat: Meyve ve şarap gibi yiyeceklerde doğal olarak bulunan malik asit içerir. Bu asit ekşi bir tada sahiptir ve genellikle yemeğe lezzet veya asitlik katmak için eklenir. Araştırmalar, magnezyum malatın sindirim sisteminde çok iyi emildiğini, bu nedenle de magnezyum seviyeleriniz yenilemek için harika bir seçenek olduğunu gösterir. Diğer formlara göre daha az müshil etkisi olabilir. Bazen fibromiyalji gibi kronik rahatsızlıklar için önerilir. Ancak bunu desteklemek için daha fazla bilimsel kanıta ihtiyaç vardır.

Magnezyum Taurat: Taurin amino asidini içerir. Yüksek kan şekeri ve yüksek tansiyonu kontrol altına almak için en iyi form olabilir, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Magnezyum L-treonat: Magnezyum ve C vitamininin metabolik parçalanmasıyla elde edilen suda çözünür bir madde olan treonik asidin karıştırılmasıyla oluşan tuzdur. Beyin sağlığını destekleyebilir. Depresyon, Alzheimer ve hafıza kaybı gibi bozuklukların tedavisine yardımcı olabilir. Yine de daha fazla çalışma gereklidir.

Magnezyum Sülfat: Kükürt , magnezyum ve oksijenin birleşmesiyle oluşur. Yaygın olarak Epsom tuzu olarak bilinir. Sofra tuzuna benzer bir dokuya sahip beyazdır. Stres ve ağrıyan kasları tedavi etmek için destekleyici olabilir. Ancak, kullanımını desteklemek için daha kaliteli araştırmalara ihtiyaç vardır.

Magnezyum Blisinat: Elementel magnezyum ve glisin amino asidinden oluşur. Hayvan çalışmaları, glisinin tek başına uykuyu iyileştirmeye ve kalp hastalığı ve diyabet dahil olmak üzere bazı iltihaplı durumları tedavi etmeye yardımcı olabileceğini gösterir. Magnezyum glisinat kolayca emilir ve sakinleştirici özelliklere sahip olabilir. Genellikle kaygı, depresyon ve uykusuzluğu tedavi etmek için sakinleştirici etkileri nedeniyle kullanılır. Ancak, bu tür durumlar için etkinliğini destekleyen araştırmalar sınırlıdır.

Magnezyum Orotat: DNA da dahil olmak üzere vücudun genetik materyalinin yapımında rol oynayan doğal bir madde olan orotik asidi içerir. Kalbinizdeki ve kan damarı dokularınızdaki enerji üretimini iyileştirerek kalp sağlığınızı destekleyebilir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ NEDİR?

Magnezyum eksikliği, vücutta yeterli magnezyum olmadığında vücutta kalsiyumun emilmesi de zorlaşacağından, kas kramplarına, adet öncesi gerginlik ve menopoz semptomlarına, yorgunluğa, depresyona, kas seğirmelerine, iştahsızlığa, mide bulantısı ve kusmaya, ve kalp ritminde bozukluğa neden olan bir elektrolit bozukluğudur.



VÜCUTTA MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?



Magnezyum eksikliğinin en yaygın nedenleri arasında yetersiz beslenme, sık ilaç kullanımı, stres, böbreklerin doğru çalışmaması, karaciğer ve bağırsak hastalıkları sayılabilir. Magnezyum eksikliği, genellikle doğru beslenme ve magnezyum takviyeleri alınarak giderilebilir. Magnezyum eksikliğine yol açabilecek yaygın nedenler:



Yanlış ve yetersiz beslenme ve stresli bir yaşam sürmek

Mide problemleri

Aşırı alkol tüketimi

Diyabet

Gebelik ve emzirme döneminde (süt üretiminde Mg a ihtiyaç artar).

İdrar söktürücü ve uzun süreli antibiyotik kullanımı

İleri yaş

Özellikle bacak kaslarında ağrılı kramplar oluşabilir.

Enerji düşüklüğü ve genel bir bitkinlik hissi görülebilir.

Kaslarda kontrolsüz titreme ve güç kaybı yaşanabilir.

Magnezyum eksikliği baş ağrılarını ve migren ataklarını tetikleyebilir.

Kalp ritim bozuklukları (aritmi) veya çarpıntı hissedilebilir.

Eller, ayaklar veya diğer bölgelerde hissizlik ya da karıncalanma olabilir.

Ruh hali dalgalanmaları, stres yönetiminde zorluk.

Uzun süreli eksiklik durumunda depresif hisler oluşabilir.

Dikkat dağınıklığı ve hafıza sorunları yaşanabilir.

Yemek yemeye karşı isteksizlik.

Hafif mide rahatsızlıkları görülebilir.

Ciddi vakalarda kalpte ritim problemleri oluşabilir.

Magnezyum seviyelerinin ciddi şekilde düşmesi nöbetlere yol açabilir.

Magnezyum eksikliği diğer elektrolitleri de etkileyebilir.

Magnezyum eksikliği (hipomagnezemi) vücutta birçok önemli işlevi etkileyebilir. Eksiklik durumunda ortaya çıkabilecek belirtiler şunlardır:

NEDENLERİ